Похоже, что и так небогатому населению Латвии придется еще больше платить за услуги в больницах
Ассоциация больниц Латвии призывает не применять к сфере здравоохранения условие, согласно которому в следующем году государственные и муниципальные предприятия должны обеспечить, чтобы отношение расходов на персонал к общим доходам не увеличивалось по сравнению с предыдущим годом.
Руководитель ассоциации Евгений Калейс указывает, что направил по этому поводу письмо председателю Комиссии Сейма по социальным и трудовым вопросам Андрису Берзиньшу (ZZS). При этом Министерство здравоохранения ранее сообщило, что самоуправления и держатели долей капитала могут сами разрешить увеличение фонда заработной платы.
По словам Калейса, таким образом государство не берет на себя ответственность за это увеличение и не покрывает даже рост минимальной заработной платы. То есть все дополнительные расходы на оплату труда должны покрываться за счет внутренних ресурсов больниц.
В 2026 году планируется повышение минимальной зарплаты с 740 до 780 евро. Ассоциация подчеркивает, что повышение минимальной зарплаты вызывает цепную реакцию в сфере здравоохранения: необходимо увеличивать зарплаты помощникам медсестер, медицинским ассистентам, подологам, медсестрам, фельдшерам и физиотерапевтам. Чтобы больницы могли обеспечить повышение заработной платы и одновременно выполнить требование статьи 79 о недопущении роста доли расходов на персонал, учреждения здравоохранения должны увеличить доходы.
Ассоциация отмечает, что компенсировать рост расходов можно либо увеличением объема платных услуг, либо получением большего финансирования от Национальной службы здравоохранения.
В письме указывается, что доля платных услуг в больницах ежегодно растет из-за недостаточного финансирования амбулаторной помощи со стороны государства, а также из-за развития новых платных услуг. Таким образом больницы, по мере возможности, увеличивают доходы за счет платных услуг.
Однако ассоциация подчеркивает, что основная часть доходов больниц формируется за счет государственного финансирования, а увеличение доли платных услуг ограничено уровнем доходов населения.
Кроме того, мероприятия по цифровизации и повышению эффективности, на которые рассчитывают авторы законопроекта как на механизм компенсации, в ближайшие годы, напротив, приведут к дополнительным расходам для больниц.
Ранее Otkrito.lv сообщал о том, что из-за нехватки средств главная больница Латвии стала быстрее выписывать пациентов и оказывать больше платных услуг.