Из-за нехватки средств главная больница Латвии стала быстрее выписывать пациентов и оказывать больше платных услуг
Восточной больнице урезали финансирование. Медикам пришлось оптимизировать свою работу.
"Результаты деятельности Восточной больницы за шесть месяцев 2025 года продолжили отражать существенное несоответствие между государственным финансированием, реальными расходами на здравоохранение и объёмом заказанных услуг. Финансовая ситуация остаётся сложной, поскольку в соответствии с постановлением Кабинета министров от 28 августа 2018 года № 555 «Порядок организации и оплаты услуг здравоохранения» больнице на 2025 год уменьшено финансирование оказания оплачиваемых государством стационарных услуг на 10,3 миллиона евро", - говорится в пресс-релизе Рижской Восточной клинической университетской больницы.
Чтобы приспособиться к ограниченному финансированию, в Восточной больнице реализованы следующие меры по оптимизации расходов:
- сокращена средняя длительность пребывания в стационаре за счёт улучшений лечебного процесса, что помогает снизить расходы на пребывание и позволит продолжить эффективное лечение растущего числа пациентов в дальнейшем;
- уменьшён объём медицинских товаров и медикаментов на одного пациента, чтобы смягчить влияние значительного роста цен на лекарства и медицинские изделия;
- достигнуто сокращение расходов на 10 % благодаря внедрению ряда мероприятий по повышению эффективности, связанных с ремонтами, техническими решениями, использованием комплектующих к медоборудованию и медицинских товаров, уборкой помещений, обучением персонала и другими административными расходами.
"Для компенсации дефицита финансирования Восточная больница за шесть месяцев увеличила объём доходов от платных медицинских услуг почти на 0,8 миллиона евро, или на 27 % по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, что позволило частично покрыть недостающие средства и сохранить доступность услуг", - говорится в сообщении больницы.
Тем временем, как писал Otkrito.lv, Государственный контроль выявил критические проблемы в латвийской системе больниц: 700 млн евро ежегодно тратятся неэффективно, пациенты не получают качественную помощь.