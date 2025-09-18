Из-за нехватки средств главная больница Латвии стала быстрее выписывать пациентов и оказывать больше платных услуг

"Результаты деятельности Восточной больницы за шесть месяцев 2025 года продолжили отражать существенное несоответствие между государственным финансированием, реальными расходами на здравоохранение и объёмом заказанных услуг. Финансовая ситуация остаётся сложной, поскольку в соответствии с постановлением Кабинета министров от 28 августа 2018 года № 555 «Порядок организации и оплаты услуг здравоохранения» больнице на 2025 год уменьшено финансирование оказания оплачиваемых государством стационарных услуг на 10,3 миллиона евро", - говорится в пресс-релизе Рижской Восточной клинической университетской больницы.