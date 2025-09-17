700 млн евро впустую: неэффективная система больниц подрывает здравоохранение Латвии

Не хватает оснований и для содержания столь обширной сети приемных отделений: общее финансирование на нее в год достигает примерно 100 млн евро, но при этом не учтен фактический поток пациентов. Именно от этого фиксированного платежа зависит существование двух больниц нижнего уровня, в которых он составляет 45-48% от общего объема государственного финансирования, в то время как в приемные отделения этих больниц попадает всего 6% всех принятых пациентов. То есть если в больницы IV уровня бригады неотложной помощи доставляют от 16 до 36 пациентов в день, в отдельных больницах нижних уровней это может быть всего один пациент за 20 дней. Несмотря на это, одно приемное отделение больницы низшего уровня ежегодно обходится государству в среднем в 850 000 евро, заключили ревизоры Госконтроля.