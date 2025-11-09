"Покажите настоящий патриотизм!" Фермерская семья обратилась к согражданам с необычной просьбой
Фермеры из латвийского хозяйства Zutiņi призывают сограждан подарить ноябрь своей стране — отказаться от импортных продуктов и питаться только местным, поддерживая латвийских земледельцев в знак настоящего патриотизма.
Ноябрь в Латвии традиционно считается месяцем праздников и патриотизма. Люди прикрепляют к груди красно-бело-красные ленточки, зажигают свечи и украшают праздничный стол в национальных цветах. Но в этом году латвийское хозяйство Zutiņi в соцсетях обратилось ко всем жителям страны и предложило сделать шаг дальше — не просто отмечать, а подарить этот месяц самой Латвии.
В своём эмоциональном обращении фермеры призывают сограждан не ограничиваться символическими жестами, а проявить любовь к родной земле через повседневные поступки — поддержать латвийских производителей и питаться только местными продуктами.
«Наступил ноябрь, это тот месяц, когда мы прикалываем к груди красно-белую ленточку, в определённые дни зажигаем свечи и украшаем еду в национальных цветах. Но достаточно ли этого?» — говорится в обращении.
«Да, конечно, и это уже немало, но мы призываем сделать шаг дальше — в более смелом и глубоком направлении. В том, которое требует чуть больше усилий».
Фермеры предлагают в течение одного месяца заменить импортные продукты на латвийские аналоги: лимоны — айвой, бананы — яблоками, семена чиа — конопляными, бататы — нашими ореховыми тыквами, рис — перловкой.
«Украсьте праздничный стол не бурратой с чиабаттой, а жарким с капустой, горохом со шпеком, может быть, блинами с клюквенным вареньем… Мы приглашаем вас подарить ноябрь латвийским земледельцам — тем, кто пашет, сеет, сажает и молотит здесь, кто живёт этой землёй от весны до осени и остаётся здесь, переживая туман, дожди и снег, а не уезжает зимовать в тёплые страны».
Особый призыв фермеры обращают к поварам и лидерам общественного мнения, напоминая, что истинная любовь к своей земле — это не только символика, но и поступки: «Подумайте, можно ли приколоть к груди красно-белую ленточку и при этом готовить на праздничный стол пудинг с чиа и миндальным молоком… Это ли настоящая любовь к своей земле?»
Фермеры отмечают, что не просят субсидий или особой помощи: «Мы не просим пособий и поддержки. Мы закалены ветрами и умеем выдерживать несправедливость и упрёки. Мы лишь просим — может быть, один месяц из двенадцати… Подарите этот месяц своей стране и её земледельцам, выбирая в первую очередь латвийские продукты».
Завершается обращение тёплыми словами, полными надежды и любви к земле: «Если понравится — этот месяц можно превратить в добрую привычку на весь год. Всё начинается с доброй воли. Как сказал бы Спридитис — на это нужна отвага. Хватит ли у тебя смелости подарить в ноябре свою кухню Латвии?»
Фермеры из Zutiņi приглашают всех присоединиться к инициативе и делиться своими открытиями в соцсетях с хэштегом #UzdāviniNovembriLatvijai — «Подарите ноябрь Латвии». «Мы здесь, если вы захотите нас увидеть. Нас можно найти на ярмарках, в интернет-магазинах, на фермах, куда всегда можно приехать. Всё, что нужно, — немного смелости, чтобы обменять удобство супермаркета на настоящую ценность».