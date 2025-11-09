В Сейме попытаются понять, почему в Риге постоянно дорожает теплоэнергия
Во вторник, 11 ноября, на заседании подкомиссии Сейма по вопросам окружающей среды, климата и энергетики будет обсуждаться развитие системы централизованного теплоснабжения в Риге, включая технические вопросы, ситуацию на рынке и нормативное регулирование.
На заседание приглашены представители Министерства климата и энергетики, Министерства экономики, Комиссии по регулированию общественных услуг, Совета по конкуренции, Рижской думы, а также компаний Rīgas Siltums, Latvenergo и представители общественных организаций.
Ранее парламентское большинство поддержало инициативу фракции «Объединенный список» и других депутатов оппозиции о создании парламентской комиссии по расследованию причин подорожания централизованного теплоснабжения в Риге и связанных с этим рисков энергетической безопасности. Срок работы комиссии составит шесть месяцев.
Депутаты указали на возможные проблемы, связанные с деятельностью теплоэлектростанций Latvenergo и руководства Rīgas Siltums. По их мнению, вложенные государственные средства не обеспечили ожидаемой эффективности и устойчивости. Один из основных упреков связан с тем, что часть произведенной теплоэнергии на теплоэлектростанциях не используется для теплоснабжения, а сбрасывается в атмосферу, в то время как у частных поставщиков закупается более дорогое тепло. Это приводит к лишним расходам и дополнительному загрязнению окружающей среды.
Комиссии поручено оценить эффективность закупок теплоэнергии, использование остаточного тепла, влияние на окружающую среду, обоснованность государственной поддержки, качество управления, а также процедуры отбора членов правлений и наблюдательных советов в Rīgas Siltums и Latvenergo. Цель — установить, существуют ли системные недостатки, которые способствуют росту цен и могут создать угрозу энергетической безопасности в будущем.
Ранее Otkrito.lv писал о том, что обсуждение тарифов Rīgas siltums в Сейме переросло во взаимные обвинения.