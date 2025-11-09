В Сейме попытаются понять, почему в Риге постоянно дорожает теплоэнергия

Депутаты указали на возможные проблемы, связанные с деятельностью теплоэлектростанций Latvenergo и руководства Rīgas Siltums. По их мнению, вложенные государственные средства не обеспечили ожидаемой эффективности и устойчивости. Один из основных упреков связан с тем, что часть произведенной теплоэнергии на теплоэлектростанциях не используется для теплоснабжения, а сбрасывается в атмосферу, в то время как у частных поставщиков закупается более дорогое тепло. Это приводит к лишним расходам и дополнительному загрязнению окружающей среды.