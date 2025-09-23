Обсуждение тарифов Rīgas siltums в Сейме переросло во взаимные обвинения
Во вторник на заседании Подкомиссии Сейма по вопросам окружающей среды, климата и энергетики прозвучали разные мнения о том, кто виноват в высоких тарифах Rīgas siltums (RS).
Как сообщалось, RS планировало осенью повысить тарифы на тепло в столице на 21,5%, однако позже было решено, что с 1 октября рост составит 11,9% — до 83,01 евро за мегаватт-час (MWh).
На заседании представитель Министерства экономики (являющегося акционером RS) подчеркнул заслуги министерства в сокращении планируемого роста тарифа, а также обвинил Рижскую думу в том, что она недостаточно активно участвовала в формировании рынка тепловой энергии и снижении тарифов. Эти обвинения отвергли представители Рижского энергетического агентства и думы.
В то же время председатель Комитета Рижской думы по вопросам жилья и окружающей среды Элина Трейя признала, что в деятельности RS были недоработки: например, предприятие с оборотом 250 млн евро несколько лет не могло создать систему для ежедневных закупок тепловой энергии. Она отметила, что есть и другие направления, где можно добиться снижения тарифов. В частности, интеграция дочерней компании RS — SIA Rīgas bioenerģija — обратно в предприятие позволила бы получать производимое ею тепло по себестоимости.
По словам Трейи, долгосрочная стратегия Риги предусматривает отказ от ископаемых энергоресурсов и переход на возобновляемые источники энергии. Это означает и отказ от тепловой энергии, производимой теплоэлектроцентралями Latvenergo. Она призвала не рассматривать тепло, получаемое в процессе когенерации [процесс одновременного производства двух видов энергии, чаще всего электрической и тепловой, из одного источника топлива] Latvenergo, как побочный продукт. В этом процессе производятся два продукта — тепло и электричество. По ее мнению, тарифы на тепло должны определяться не из затрат на производство электричества, а исходя из реальной себестоимости самого тепла.
Также Трейя возразила против того, что объем конкурентного рынка тепла в Риге установлен на уровне 178 мегаватт (MW). Когда на этот рынок выходит Latvenergo со своим дешевым «остаточным теплом», для других участников рынка, малых производителей, объем сокращается. В то же время оставшуюся часть тепла, необходимого Риге, RS вынуждено покупать у Latvenergo по установленной им цене, хотя малые производители могли бы обеспечить еще 50 MW дешевле. По мнению Трейи, объем конкурентного рынка должен быть увеличен на тот объем, с которым в рынок входит Latvenergo.
Во вторник на заседании не успели высказаться все участники и депутаты не смогли задать все вопросы. Поэтому было решено вопросы обобщить, передать вовлеченным сторонам для подготовки ответов и созвать еще одно заседание.
Как сообщалось, планы RS повысить осенью тарифы на тепло в столице были подвергнуты резкой критике. Изначально поданный регулятору тариф RS с компонентом непредвиденных расходов 2,05 евро за MWh предусматривал рост на 21,5% — до 90,15 евро за MWh. Однако после пересмотра тариф RS с 1 октября вырастет на 11,9%, достигнув 83,01 евро за MWh.
В настоящее время конечный тариф RS на тепловую энергию с компонентом непредвиденных доходов 3,6 евро за MWh составляет 74,17 евро за MWh.