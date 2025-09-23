Обсуждение тарифов Rīgas siltums в Сейме переросло во взаимные обвинения

По словам Трейи, долгосрочная стратегия Риги предусматривает отказ от ископаемых энергоресурсов и переход на возобновляемые источники энергии. Это означает и отказ от тепловой энергии, производимой теплоэлектроцентралями Latvenergo. Она призвала не рассматривать тепло, получаемое в процессе когенерации [процесс одновременного производства двух видов энергии, чаще всего электрической и тепловой, из одного источника топлива] Latvenergo, как побочный продукт. В этом процессе производятся два продукта — тепло и электричество. По ее мнению, тарифы на тепло должны определяться не из затрат на производство электричества, а исходя из реальной себестоимости самого тепла.