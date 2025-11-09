"Думал, что он умер": как живет Сергей Крылов, чья "Девочка моя" когда-то звучала из каждого магнитофона
Сергей Крылов, звезда 90-х с хитом "Девочка моя", неожиданно напомнил о себе спустя годы молчания — актер Стас Садальский опубликовал фото певца, развеяв слухи о его смерти.
В 90-е годы имя Сергея Крылова было известно каждому — обаятельный артист с узнаваемой внешностью стал настоящей звездой российской эстрады. Его главный хит «Девочка моя» занимал первые строчки хит-парадов, звучал из автомобилей, кафе и дворовых магнитофонов. Тогда никто не сомневался: перед ним артист, которому суждено оставаться в зените славы долгие годы.
Но уже в начале 2000-х Крылов внезапно исчез. Его перестали приглашать на концерты и телешоу, не выходили новые песни, а вскоре и вовсе поползли слухи о его болезни и даже смерти.
Недавно российский актёр Стас Садальский развеял мрачные слухи, опубликовав фото Крылова, сделанное в самолёте. На снимке — улыбающийся, спокойный мужчина в спортивной толстовке, выглядящий вполне здоровым. «Когда в аэропорту Уфы увидел полного господина, подумал — как похож на Крылова. В самолёте спросил у стюардессы, как фамилия соседа. "Не имеем права говорить, но вам скажу… Крылов". Какая радость — жив курилка!» — написал Садальский.
Снимок вызвал бурю эмоций в соцсетях. Поклонники наперебой писали: «Сергей замечательный, судьба тяжёлая», «Думали, что умер, а он жив и выглядит прекрасно», «Отличный певец, жаль, что его нет на сцене».
Звезда 90-х, которую невозможно забыть
Сергей Крылов стал одним из самых ярких представителей российской эстрады конца 80-х и 90-х годов. Его отличали природное обаяние, самоирония и неподдельная доброта. Певец не стеснялся говорить о своих габаритах и даже умело превращал их в часть сценического образа — его называли «самым крупным артистом российской эстрады», и это звучало с симпатией. Кроме хита «Девочка моя», в его репертуаре были и другие популярные композиции: «Пойми меня», «Ты не ангел», «Кукла». Крылов много гастролировал, участвовал в телепрограммах, собирал полные залы.
К началу 2000-х Крылов постепенно отошел от активной концертной деятельности. Он перестал появляться на телевидении, посвятив себя семье. У артиста двое детей: дочь Каролина от первого брака и сын Ян от нынешней супруги. Чем именно сейчас занимается певец, достоверно неизвестно. Судя по всему, Крылов предпочёл тихую, закрытую жизнь без внимания прессы. Возможно, именно эта изоляция помогла ему сохранить внутреннее спокойствие и здоровье.