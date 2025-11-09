"Думал, что он умер": как живет Сергей Крылов, чья "Девочка моя" когда-то звучала из каждого магнитофона

Сергей Крылов стал одним из самых ярких представителей российской эстрады конца 80-х и 90-х годов. Его отличали природное обаяние, самоирония и неподдельная доброта. Певец не стеснялся говорить о своих габаритах и даже умело превращал их в часть сценического образа — его называли «самым крупным артистом российской эстрады», и это звучало с симпатией. Кроме хита «Девочка моя», в его репертуаре были и другие популярные композиции: «Пойми меня», «Ты не ангел», «Кукла». Крылов много гастролировал, участвовал в телепрограммах, собирал полные залы.