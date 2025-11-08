"Для меня это стало уроком": жительница Елгавы потеряла бонусы после просьбы поделиться картой лояльности
Доверчивая и отзывчивая жительница Елгавы стала жертвой распространенного обмана: в магазине она позволила незнакомцам воспользоваться своей картой покупателя, и они потратили её бонусы на собственные покупки.
В соцсетях жительница Елгавы поделилась неприятной историей, произошедшей с ней в одном из магазинов сети Rimi. По словам женщины, всё случилось вечером, когда она совершала покупку на кассе самообслуживания.
Сразу после неё в очереди стояли парень и девушка. Молодые люди попросили женщину «пробить» по её карте покупателя свои товары — две упаковки сока, чтобы получить скидку. Отзывчивая героиня согласилась и, не подозревая ничего плохого, ушла.
Позже, уже сев в машину, она все-таки решила проверить приложение с накопленными бонусами и обнаружила, что вся сумма исчезла. Вернувшись в магазин, женщина рассказала о случившемся охране. При просмотре записей с камер наблюдения выяснилось, что после получения доступа к её карте молодые люди сразу же направились за дополнительными покупками, расплатившись именно её накопленными средствами.
Женщина отметила, что раньше всегда охотно помогала тем, кто просил воспользоваться её картой, но после этого инцидента больше делать этого не будет.
Пост автор закончила словами: «Речь не о деньгах. Речь о том, как люди способны поступать нечестно. Для меня это стало уроком, и пусть он поможет другим не попасть в подобную ситуацию». В комментария многие написали, что тоже сталкивались с такими ситуациями, и многие после этого потеряли доверие и уже сомневаются, что готовы помогать незнакомцам.