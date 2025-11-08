"Для меня это стало уроком": жительница Елгавы потеряла бонусы после просьбы поделиться картой лояльности

Пост автор закончила словами: «Речь не о деньгах. Речь о том, как люди способны поступать нечестно. Для меня это стало уроком, и пусть он поможет другим не попасть в подобную ситуацию». В комментария многие написали, что тоже сталкивались с такими ситуациями, и многие после этого потеряли доверие и уже сомневаются, что готовы помогать незнакомцам.