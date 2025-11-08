"Я кричал: Игорь! Но - ничего…" В Резекне мужчина утонул на глазах у друга, въехав на автомобиле в пруд

Сергей показал видео, запечатлевшее один из самых тяжёлых моментов в его жизни: пожарные вытаскивают из воды автомобиль. За рулём находился Игорь — его близкий друг, который утонул, сидя на водительском месте. По словам Сергея, всё началось с того, что Игорь собирался отвезти свою машину в автосервис. Мастера на месте не оказалось, и мужчина решил подождать у друга, живущего неподалёку. Он предложил выпить, а затем доставить машину в сервис. Сергей уговаривал его сначала отвезти автомобиль, а потом отдыхать.