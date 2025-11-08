"Я кричал: Игорь! Но - ничего…" В Резекне мужчина утонул на глазах у друга, въехав на автомобиле в пруд
В Резекне 63-летний мужчина утонул в автомобиле, скатившемся в пруд. Его друг стал свидетелем трагедии и пытался спасти товарища, но не успел. Пожарные извлекли тело спустя полчаса, сообщает передача "Degpunktā".
В четверг, 6 ноября, днём Резекне всколыхнула трагическая новость — местный житель, двигаясь задним ходом, въехал на автомобиле в пруд. Выйти из машины он не смог и погиб. О случившемся рассказал его друг Сергей, который стал очевидцем происшествия и пытался спасти товарища.
Сергей показал видео, запечатлевшее один из самых тяжёлых моментов в его жизни: пожарные вытаскивают из воды автомобиль. За рулём находился Игорь — его близкий друг, который утонул, сидя на водительском месте. По словам Сергея, всё началось с того, что Игорь собирался отвезти свою машину в автосервис. Мастера на месте не оказалось, и мужчина решил подождать у друга, живущего неподалёку. Он предложил выпить, а затем доставить машину в сервис. Сергей уговаривал его сначала отвезти автомобиль, а потом отдыхать.
«Я ему сам сказал: давай, пока трезвые, отгоним машину — всего 300 метров. А он ответил: “Мастера пока нет, некуда спешить”», — вспоминает Сергей.
Друзья остались дома, распивая алкоголь. Когда настало время ехать, Игорь сел за руль и включил заднюю передачу. «Смотрю в окно — едет назад. Думаю, ну, таксист, а задним ходом не умеет. Выхожу — а машины уже нет. Смотрю, она внизу», — рассказывает Сергей.
Автомобиль скатился в пруд. Сергей бросился на помощь другу. «Машина начала плыть. Я хотел зацепить её верёвкой за фаркоп, но фаркопа не было. Тогда я вызвал 112 и стал спасать сам. Машина уже ушла под воду, виднелось только заднее стекло. Взял топор, разбил стекло, а в салоне уже вода. Кричал: “Игорь! Игорь!” Но — ничего…»
После неудачной попытки спасти друга Сергей выплыл на берег. Вскоре прибыли пожарные.
Исполняющий обязанности командира Резекненского отделения Государственной пожарно-спасательной службы (VUGD) Эдгар Ешков сообщил: «На место происшествия выехали две бригады — из Резекне и Лудзы. Когда прибыли спасатели, автомобиль уже полностью был под водой. Машину вытащили с помощью лебёдки».
Операция по подъёму автомобиля заняла около 30 минут. С каждой минутой Сергей терял надежду увидеть друга живым. Когда тело Игоря наконец извлекли, всё стало ясно. «Я не спал всю ночь. Мы были знакомы 12 лет. Просто ужас…» — говорит Сергей.