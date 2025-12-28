Сильный ветер и осадки сохранятся в Латвии в воскресенье

Порывы северного, северо-западного ветра утром составят 15-19 м/с, на побережье - до 25 м/с. В течение дня ветер постепенно утихнет. В отдельных регионах ожидаются осадки, преимущественно мокрый снег и дождь. Временами небо будет проясняться, выглянет солнце. Температура воздуха составит -1…+4 градуса, на морском побережье - +4…+5 градусов.