ВИДЕО: в Якутске микроавтобус с пассажирами провалился под лед; несколько погибших, в том числе ребенок
В субботу микроавтобус Toyota Estima, перевозивший пассажиров, провалился под лед на реке Лене в Якутске, недалеко от места сброса сточных вод. При этом температура в Якутии в настоящее время составляет около -45 градусов.
Инцидент произошел при выезде на лед в неразрешенном месте в микрорайоне Промышленный, недалеко от места сброса сточных вод. Через реку Лену действуют две официальные переправы, но ежегодно люди, рискуя жизнью, ездят и по необустроенным «дорогам». В автомобиле находились восемь человек. Пять человек спаслись самостоятельно. По предварительным данным, в машине оставались три человека, в том числе ребенок. На место происшествия были направлены водолазы Службы спасения Якутии, с пострадавшими работает психолог.
«27 декабря, на реке Лене произошел трагический инцидент: автомобиль с людьми в нем ушел под воду. Спасатели Службы спасения Якутии спасли четырех человек, находившихся на крыше автомобиля. Один человек был найден погибшим непосредственно под местом, где автомобиль провалился под лед. По предварительной информации, в автомобиле находятся еще два человека. Спасатели и водолазы работают над извлечением транспортного средства. Более подробная информация будет предоставлена позже», — сказал руководитель Службы спасения Якутии Иннокентий Андросов.
Он отметил, что в Якутске -47 градусов. О происшествии в 8:00 сообщил мужчина, спасшийся из затонувшего автомобиля. «Он добрался до ближайшего дома и позвонил спасателям. Врачи его осмотрели, угрозы для здоровья нет. Его приняли родственники», — добавил руководитель Службы спасения Якутии.
Всего на месте происшествия были задействованы 20 специалистов экстренных служб и семь единиц техники.
По словам мэра Якутска, в автомобиле утонули три человека, в том числе один ребенок. Один пострадавший был эвакуирован с обморожениями и гипотермией.