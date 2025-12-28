ВИДЕО: в Якутске микроавтобус с пассажирами провалился под лед; несколько погибших, в том числе ребенок

Инцидент произошел при выезде на лед в неразрешенном месте в микрорайоне Промышленный, недалеко от места сброса сточных вод. Через реку Лену действуют две официальные переправы, но ежегодно люди, рискуя жизнью, ездят и по необустроенным «дорогам». В автомобиле находились восемь человек. Пять человек спаслись самостоятельно. По предварительным данным, в машине оставались три человека, в том числе ребенок. На место происшествия были направлены водолазы Службы спасения Якутии, с пострадавшими работает психолог.