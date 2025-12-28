Рождественские огни для туристов, грязь - для своих: что скрывает центр Огре
Пока центр Огре сияет праздничными огнями и готовится встречать туристов, всего в нескольких сотнях метров от этого рождественского фасада скрывается совсем другая реальность. Улица Тилта и берег реки Огре в центральной части города, по словам местных жителей, давно превратились в заброшенную и грязную зону, которая резко контрастирует с ухоженным обликом центра.
Житель Огре в письме, опубликованном Ogres Ziņas, отмечает: формально речь идет о самом центре города, но фактически — о месте, куда «невозможно попасть с чистой обувью». Улица, ведущая к реке, не имеет никакого твердого покрытия. Вместо него — слой гниющих листьев и грязи, превращающий путь к воде в стихийную «природную тропу».
Однако проблемы начинаются не только по дороге, но и у самой реки. Вместо благоустроенного берега туристы и горожане видят запущенную территорию и понтонный мост, который большую часть года просто брошен у воды. По мнению автора письма, такое решение выглядит особенно абсурдно, учитывая, что речь идет о центральной части города.
Недовольство разделяют и другие жители Огре. В комментариях они подчеркивают, что поднимали этот вопрос неоднократно — и в публичных обсуждениях, и в опросах, организованных самоуправлением. Особое внимание горожане обращают на Коммуникационный мост, который, несмотря на заявления властей, активно используется пешеходами.
Люди жалуются на небезопасные условия: неровное покрытие, камни, плохую видимость в темное время суток. Зимой ситуация не улучшается — попытки уборки снега лишь перемешивают грязь и листья, делая проход еще менее удобным.
Отдельной проблемой жители называют экологическое состояние территории. По их словам, устье реки Огре в Даугаву загрязнено, а из-за отсутствия канализации в одном из жилых домов сточные воды медленно стекают в реку, создавая неприятный запах и угрозу окружающей среде.
При этом горожане напоминают: речь идет не только о проблемной зоне, но и о месте с историческим и рекреационным потенциалом. Коммуникационный мост стоит на опорах старого моста Даугавпилсского шоссе, а на противоположном берегу сохранилось историческое здание корчмы. С моста открывается красивый вид на реку, и при минимальных вложениях — установке скамеек, урн и обустройстве подходов — эта территория могла бы стать привлекательной частью города.