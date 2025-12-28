Рождественские огни для туристов, грязь - для своих: что скрывает центр Огре

При этом горожане напоминают: речь идет не только о проблемной зоне, но и о месте с историческим и рекреационным потенциалом. Коммуникационный мост стоит на опорах старого моста Даугавпилсского шоссе, а на противоположном берегу сохранилось историческое здание корчмы. С моста открывается красивый вид на реку, и при минимальных вложениях — установке скамеек, урн и обустройстве подходов — эта территория могла бы стать привлекательной частью города.