Словакия не поддержит конфискацию российских активов для военной поддержки Украины
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что его страна не поддержит использование замороженных российских активов для финансирования военных нужд Украины, подчеркнув, что Братислава не будет участвовать в подобных юридических или финансовых механизмах.
Словакия не поддержит инициативу Европейского Союза (ЕС) использовать замороженные российские активы для покрытия военных расходов Украины, заявил в субботу премьер-министр страны Роберт Фицо. «На мой взгляд, можно согласиться, что если мы потратим 140 миллиардов евро на оружие и военные нужды, то эти деньги никогда не вернутся. Словакия не может полагаться на военные расходы», — сказал Фицо.
Премьер добавил, что пока он возглавляет правительство, Словакия не будет участвовать ни в каких юридических или финансовых механизмах, направленных на конфискацию замороженных российских активов.
Ранее председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и лидеры североевропейских стран выразили уверенность, что решение об использовании замороженных российских активов для финансирования помощи Украине будет принято на саммите ЕС в декабре.
По мнению Еврокомиссии, активы Центрального банка России, замороженные в Европе, можно использовать для предоставления Украине беспроцентных займов на сумму 140 миллиардов евро. Эти средства должны быть направлены исключительно на финансирование военных закупок.
Тем временем власти Бельгии относятся к этой идее с осторожностью: Брюссель выражает опасения по поводу возможных юридических последствий использования активов и рисков для стабильности евро.