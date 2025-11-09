Словакия не поддержит конфискацию российских активов для военной поддержки Украины

Словакия не поддержит инициативу Европейского Союза (ЕС) использовать замороженные российские активы для покрытия военных расходов Украины, заявил в субботу премьер-министр страны Роберт Фицо. «На мой взгляд, можно согласиться, что если мы потратим 140 миллиардов евро на оружие и военные нужды, то эти деньги никогда не вернутся. Словакия не может полагаться на военные расходы», — сказал Фицо.