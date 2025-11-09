"Предки в гробах бы перевернулись": за выступление на митинге лидера Народного фронта обвинили в измене идеалам

Айвар Ратниекс поделился резкими размышлениями о выступлении первого председателя Народного фронта Латвии Дайниса Иванса на митинге против выхода из Стамбульской конвенции. По его мнению, Иванс предал всех, кто во времена баррикад в него верил. «Когда узнали и увидели [высказывания Дайниса Иванса], весь день [был] шок. [...] Я лично каждый день был на баррикадах. Менял дежурства и ехал обратно к зданию Кабинета министров. Был там, когда застрелили Слапиньша [латвийского оператора-документалиста Андриса Слапиньша]. Мы бежали к Министерству внутренних дел, когда пули летели над головами. Когда шли перестрелки — прятались за деревьями», — написал Ратниекс в Facebook.