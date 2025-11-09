"Предки в гробах бы перевернулись": за выступление на митинге лидера Народного фронта обвинили в измене идеалам
Политик Краславского района Айвар Ратниекс считает, что Дайнис Иванс его предал.
"Предки в гробах бы перевернулись": за выступление на митинге лидера Народного фронта обвинили в измене идеалам

Политик из Краславского края Айвар Ратниекс резко раскритиковал выступление первого председателя Народного фронта Дайниса Иванса на митинге против выхода Латвии из Стамбульской конвенции, назвав его предателем идеалов баррикад и обвиняя в подмене ценностей.

Айвар Ратниекс поделился резкими размышлениями о выступлении первого председателя Народного фронта Латвии Дайниса Иванса на митинге против выхода из Стамбульской конвенции. По его мнению, Иванс предал всех, кто во времена баррикад в него верил. «Когда узнали и увидели [высказывания Дайниса Иванса], весь день [был] шок. [...] Я лично каждый день был на баррикадах. Менял дежурства и ехал обратно к зданию Кабинета министров. Был там, когда застрелили Слапиньша [латвийского оператора-документалиста Андриса Слапиньша]. Мы бежали к Министерству внутренних дел, когда пули летели над головами. Когда шли перестрелки — прятались за деревьями», — написал Ратниекс в Facebook.

«И теперь один из наших главных людей, которому мы верили — Дайнис Иванс — нас всех предал», — делится мужчина своим резким мнением. «Молодежи теперь нравятся европейские ценности — педерастия, лесбиянки и тому подобное. Для них семья не свята — для них это просто что-то... Больно видеть, как продают честь и достоинство. Ничего святого больше нет. Не знаю, как дальше жить».

«С этим поколением вообще не знаю... Те, кто вышли на митинг [против выхода Латвии из Стамбульской конвенции], — это вообще... не знаю. У нас нет будущего с такими людьми. Мы, когда были в их возрасте и шли на баррикады, у нас была цель — свободная Латвия».

«Представьте себе, наши предки, стрелки, в гробах бы перевернулись, увидев всё это. Это невыносимо — как они оскорбляют наши святыни, наши песни. Представьте, они [демонстранты], эти черти, пели “Pie Dieviņa gari galdi”. Это безумие, что происходит в Латвии. Все наши священные символы оскверняются. Надевают народные костюмы... Уже второй день хожу в шоке».

«Хорошо, что я не был на этом митинге — не знаю, что бы там натворил», — заявил политик, который на муниципальных выборах представлял объединение партий “Suverēnā vara” / “Apvienība Jaunlatvieši”. «Нам нужно создавать сопротивление против этих... Не знаю, как воспитать в детях семейные ценности. Им нужна Европа — “не копируйте Россию”. А кто копирует Россию? Россия не распространяет педерастию. Педерастию распространяет только Европа. Гомосексуальная педерастия идет только из Европы», — заявил мужчина.

Латвийцы на Домской площади протестуют против выхода из Стамбульской конвенции.

10 000 латвийцев на Домской площади протестуют против выхода из Стамбульской конвенции (6.11.2025)

По оценкам Государственной полиции, вечером 6 ноября на Домской площади в Риге в рамках протеста против выхода Латвии из Стамбульской ...

Ранее сообщалось, что 6 ноября на улицы вышли 10 тысяч демонстрантов, чтобы выступить против выхода Латвии из Стамбульской конвенции. Перед протестующими выступили известные общественные деятели, в том числе Вэлта Чеботаренок и Дайнис Иванс.

Иванс в своем выступлении заявил, что 56 депутатов, проголосовавших за выход Латвии из конвенции, нарушили клятву, данную народу, — добросовестно и по совести выполнять свои обязанности. По его словам, эти депутаты не защищали независимость и демократию Латвии, которая «напрямую зависит от наших международных обязательств и участия в союзах», а поступили наоборот.

Иванс подчеркнул, что лишь после освобождения от московских лозунгов Латвия после 4 мая 1990 года получила возможность интегрироваться в мировые структуры, что стало гарантией независимости и безопасности страны. «Уже не кажется невероятным, что после этого безбожного и неприемлемого решения Сейма может последовать решение об ограничении свободы слова и прав человека, ведь ни один депутат не раскаялся и не извинился. Напротив — они обвиняют нас», — отметил Иванс.

