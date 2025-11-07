В Кремле прокомментировали слухи о том, что Лавров впал в немилость Путина

Кроме этого, ранее стало известно, что Лавров не возглавит российскую делегацию на саммите «Большой двадцатки», который пройдет с 20 по 24 ноября в ЮАР. Вместо него РФ будет представлять замруководителя Администрации президента Максим Орешкин. Российскую делегацию на саммите АСЕАН же возглавил зампред правительства РФ Алексей Оверчук. До этого обе делегации возглавлял Лавров.