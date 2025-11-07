В Кремле прокомментировали слухи о том, что Лавров впал в немилость Путина
Министр иностранных дел России Сергей Лавров «не впадал в немилость Кремля» после телефонного разговора с госсекретарем США Марко Рубио и последующей отмены переговоров Владимира Путина и американского президента Дональда Трампа в Будапеште. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.
«В этих сообщениях действительности не соответствует ничего. Лавров продолжает работать министром иностранных дел», — сказал Песков.
В октябре Трамп отменил встречу с Путиным в Будапеште. Это произошло спустя некоторое время после телефонного разговора Лаврова с госсекретарем США Марко Рубио. Financial Times (FT) писало, что американские чиновники «были поражены непримиримостью» главы российского МИД, который озвучил бескомпромиссные заявления по переговорам с Украиной.
«Лавров явно устал и, похоже, считает, что у него есть дела поважнее, чем встречаться или взаимодействовать с Соединенными Штатами, чего бы ни хотел президент Путин», — сказал источник FT.
По данным телеграм-канала «Незыгарь», после созвона с Рубио Лавров имел «серьезный разговор» с Путиным, а некоторые чиновники обвинили его в саботаже. Кроме этого, почти тогда же в США вылетел глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.
Телеграм-канал «Компромат ГРУПП» и Moscow Times написали, что Лавров попал в опалу, и именно поэтому его отстранили от участия в крупных международных мероприятиях.
Спецкор «Коммерсанта» Андрей Колесников со ссылкой на источники отмечал, что Лавров стал единственным членом Совбеза, который не появился на заседании совещательного органа 5 ноября. На нем министр обороны Андрей Белоусов предложил начать подготовку к возобновлению ядерных испытаний на полигоне «Новая Земля». По словам источников Колесникова, министр отсутствовал «согласованно».
Кроме этого, ранее стало известно, что Лавров не возглавит российскую делегацию на саммите «Большой двадцатки», который пройдет с 20 по 24 ноября в ЮАР. Вместо него РФ будет представлять замруководителя Администрации президента Максим Орешкин. Российскую делегацию на саммите АСЕАН же возглавил зампред правительства РФ Алексей Оверчук. До этого обе делегации возглавлял Лавров.
Среди последних публичных мероприятий, на которых присутствовал министр — III Минская международной конференция по евразийской безопасности, которая проходила 28 октября, а также переговоры с главой МИД КНДР Цой Сон Хи 27 октября в Москве. Кроме этого, 1 ноября Лавров дал два интервью — по случаю смерти телеведущего Юрия Николаева и в честь 65-летия главы ФМБА Вероники Скворцовой.