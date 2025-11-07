"Поездки в ЕС - это привилегия": Евросоюз максимально усложнил жизнь любящим путешествовать гражданам России

Согласно новому регламенту, россияне больше не смогут получать многократные шенгенские визы. Теперь при каждой поездке в Европейский союз им придется заново подавать заявление и проходить проверку. Это, по словам Еврокомиссии, позволит тщательнее контролировать цели поездок и снижать потенциальные угрозы безопасности. Новые правила распространяются не только на страны ЕС, но и на государства Шенгенской зоны — Швейцарию, Норвегию, Исландию и Лихтенштейн.