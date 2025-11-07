"Поездки в ЕС - это привилегия": Евросоюз максимально усложнил жизнь любящим путешествовать гражданам России
Европейская комиссия приняла решение значительно ужесточить правила выдачи виз гражданам России, ссылаясь на повышенные риски для безопасности, связанные с войной России против Украины, кибератаками, саботажем и возможным злоупотреблением визовым режимом.
Согласно новому регламенту, россияне больше не смогут получать многократные шенгенские визы. Теперь при каждой поездке в Европейский союз им придется заново подавать заявление и проходить проверку. Это, по словам Еврокомиссии, позволит тщательнее контролировать цели поездок и снижать потенциальные угрозы безопасности. Новые правила распространяются не только на страны ЕС, но и на государства Шенгенской зоны — Швейцарию, Норвегию, Исландию и Лихтенштейн.
Вице-президент Еврокомиссии по вопросам технологического суверенитета, безопасности и демократии Хенна Вирккунен подчеркнула, что «незаконная и неспровоцированная война России против Украины» продолжает представлять серьёзную угрозу европейской безопасности. По её словам, решение направлено на защиту граждан ЕС от рисков саботажа, дезинформации и шпионской активности.
Глава европейской дипломатии Кая Каллас добавила, что «поездки в ЕС — это привилегия, а не данность», и новые ограничения являются необходимым шагом для защиты Союза.
Тем не менее, предусмотрены некоторые исключения. Многократные визы смогут получить:
- близкие родственники россиян, постоянно проживающих в странах Шенгенской зоны (на срок до одного года, при условии, что за последние два года они получили не менее трёх виз без нарушений);
- сотрудники транспортной отрасли — моряки, водители грузовиков и автобусов, железнодорожные бригады (на срок до девяти месяцев при наличии двух корректно использованных виз за предыдущие два года);
- в отдельных случаях — независимые журналисты, правозащитники и противники российского режима.
Новые правила не распространяются на граждан России, постоянно проживающих за пределами страны, однако для них будет действовать отдельная, более тщательная процедура проверки.
В Еврокомиссии подчеркивают, что меры направлены не против отдельных граждан, а на предотвращение угроз, связанных с использованием миграции как инструмента давления и с возможными злоупотреблениями визами в целях пропаганды и промышленного шпионажа.