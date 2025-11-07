Акционеры Tesla приняли план о выплате Илону Маску премии баснословного размера
Акционеры компании Tesla одобрили план, предусматривающий выплату руководителю компании Илону Маску вознаграждения в размере до одного триллиона долларов США, если компания достигнет ряда амбициозных целей.
План поддержали более 75% акционеров. Он был принят после того, как Маск предупредил, что в случае отклонения плана он может уйти с поста руководителя Tesla.
Потенциальное вознаграждение достигнет отметки в триллион долларов только в том случае, если рыночная стоимость Tesla в течение десяти лет вырастет до 8,5 триллиона долларов, что почти в шесть раз превышает текущее оценочное значение компании.
Такой рост также увеличил бы стоимость принадлежащих Маску акций Tesla более чем до одного триллиона долларов. 54-летний Маск уже является самым богатым человеком в мире, обладая состоянием свыше 470 миллиардов долларов.
Для получения этого вознаграждения Маску необходимо в течение указанного периода оставаться на посту руководителя компании. Принятие плана не было гарантированным, так как две влиятельные консалтинговые компании рекомендовали акционерам голосовать против.
Вместо фиксированной зарплаты Маск получит 423,74 миллиона акций Tesla, которые будут предоставляться частями в течение десяти лет при условии выполнения операционных целей. Если рыночная стоимость компании вырастет до 8,5 триллиона долларов, стоимость этих акций достигнет триллиона долларов.
Председатель совета директоров Tesla Робина Денхолм подчеркнула, что Маск не получит ничего, если амбициозные цели не будут достигнуты. Сам Маск заявил, что ему важнее не денежное вознаграждение, а увеличение своей доли в Tesla до 25%, чтобы сохранить влияние на компанию.
Сбыт электромобилей Tesla снизился за последние месяцы. Однако Маск заявил, что будущее компании связано не только с выпуском электромобилей, но и с производством беспилотных роботов-такси и гуманоидных роботов, которые будут работать на основе искусственного интеллекта.