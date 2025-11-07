Акционеры Tesla приняли план о выплате Илону Маску премии баснословного размера

Председатель совета директоров Tesla Робина Денхолм подчеркнула, что Маск не получит ничего, если амбициозные цели не будут достигнуты. Сам Маск заявил, что ему важнее не денежное вознаграждение, а увеличение своей доли в Tesla до 25%, чтобы сохранить влияние на компанию.