"Светлый день для латвийского сельского хозяйства!" Фермеры радуются штрафу Maxima Latvija

Фермеры также призвали Совет по конкуренции внимательнее изучить ценовую политику торговых сетей, сроки расчетов, условия договоров и оперативность коммуникации, ведь именно эти факторы, по их словам, во многом объясняют, почему площади под овощеводство в Латвии сокращаются из года в год. «Торговые сети часто не понимают — или не хотят понимать, — что если осенью следующего года на полках магазинов должны появиться латвийские морковь и свекла, то семена нужно заказывать уже сейчас. Но если сегодня сеть не готова заключить договор и гарантировать справедливую цену, фермер вынужден идти на огромный риск: покупать семена, выращивать урожай и надеяться, что потом торговцы всё же купят его по приемлемой цене. Мы надеемся, что это решение станет сигналом для всей отрасли: с латвийскими поставщиками нужно работать честно. Ведь местная продукция — это не просто товар, а устойчивость наших регионов, налоги для государства и продовольственная безопасность страны», — подчеркнул Тронс.