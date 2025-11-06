"Светлый день для латвийского сельского хозяйства!" Фермеры радуются штрафу Maxima Latvija
Объединение «Сейм фермеров» (Zemnieku Saeima) положительно оценило решение Совета по конкуренции оштрафовать компанию SIA Maxima Latvija на 1,8 миллиона евро за нарушения, связанные с практикой закупок сельскохозяйственной и продовольственной продукции. Это решение, по мнению фермеров, подтверждает, что надзорные органы продолжают активно работать над тем, чтобы устранить непрозрачные и несправедливые условия сотрудничества с местными производителями.
«Это действительно светлый день для латвийского сельского хозяйства», — говорят в организации.
В объединении высоко оценили работу Совета по конкуренции, подчеркнув, что это важный и давно ожидаемый шаг к выравниванию рыночных условий: «Латвийские фермеры и производители продуктов питания заслуживают честного отношения, прозрачных условий сотрудничества и обоснованной ценовой политики. К сожалению, мы годами наблюдаем, как торговые сети выстраивают такую систему, при которой местные производители, особенно фермеры, оказываются на коленях, иногда вынуждены продавать продукцию даже ниже себестоимости. Сейчас в Латвии есть хозяйства, где поля с фруктами, ягодами и овощами остаются несобранными не потому, что нет рабочих рук, а потому, что цена, предлагаемая торговыми сетями, настолько низка, а сбор урожая настолько дорог, что фермерам выгоднее оставить плоды гнить», — отметил представитель Zemnieku Saeima Мартиньш Тронс.
Фермеры также призвали Совет по конкуренции внимательнее изучить ценовую политику торговых сетей, сроки расчетов, условия договоров и оперативность коммуникации, ведь именно эти факторы, по их словам, во многом объясняют, почему площади под овощеводство в Латвии сокращаются из года в год. «Торговые сети часто не понимают — или не хотят понимать, — что если осенью следующего года на полках магазинов должны появиться латвийские морковь и свекла, то семена нужно заказывать уже сейчас. Но если сегодня сеть не готова заключить договор и гарантировать справедливую цену, фермер вынужден идти на огромный риск: покупать семена, выращивать урожай и надеяться, что потом торговцы всё же купят его по приемлемой цене. Мы надеемся, что это решение станет сигналом для всей отрасли: с латвийскими поставщиками нужно работать честно. Ведь местная продукция — это не просто товар, а устойчивость наших регионов, налоги для государства и продовольственная безопасность страны», — подчеркнул Тронс.
Ранее портал Otkrito.lv сообщал, что Совет по конкуренции наложил на SIA Maxima Latvija штраф в размере более 1,8 миллиона евро за реализацию недобросовестной торговой практики.
В ответ на это представитель компании Лиене Дупате-Угуле заявила, что Maxima Latvija не согласна с интерпретацией Совета по конкуренции: «Нам вменяют, что в отдельных случаях мы не соглашались с коммерческими условиями, предложенными поставщиками. Однако латвийское законодательство не ограничивает право ритейлера договариваться о приемлемых коммерческих условиях или отказываться от закупки товара, если предложенная цена не устраивает. Наша цель всегда была — обеспечивать клиентам низкие цены, что подразумевает обсуждение условий с партнерами. Мы сотрудничаем с поставщиками уважительно, что подтверждают и местные, и международные партнёры. Всё это отражено и в материалах, доступных Совету по конкуренции».
Компания также заявила, что намерена обжаловать решение.