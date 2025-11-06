Совет по конкуренции наказал Maxima за манипуляции с закупочными ценами - возможно, придется заплатить гигантский штраф
Розничная сеть Maxima Latvija систематически использовала свое доминирующее положение для давления на поставщиков, в одностороннем порядке устанавливая закупочные цены и ограничивая возможности партнеров вести бизнес, что Совет по конкуренции признал недобросовестной торговой практикой.
Совет по конкуренции (СК) за нарушения закона о запрете недобросовестной торговой практики применил к розничной компании ООО "Maxima Latvija" штраф в размере 1,873 млн евро и наложил ряд юридических обязательств, говорится в обнародованном СК решении. СК указал, что Maxima Latvija применяла недобросовестную торговую практику в отношении сотрудничества с поставщиками как до, так и после вступления в силу закона о запрете недобросовестной торговой практики, что указывает на долгосрочный характер нарушений.
Как установил СК, недобросовестные действия Maxima Latvija были направлены на повышение собственной конкурентоспособности за счет поставщиков сельскохозяйственной и продовольственной продукции.
В связи с выявленными нарушениями Maxima Latvija обязана обеспечить недискриминационное и добросовестное отношение к поставщикам, включая проведение эффективных, прозрачных и отслеживаемых переговоров по закупочным ценам на товары, чтобы поставщикам были понятны их цели - согласование изменений закупочных цен, а также устанавливать разумные сроки обсуждения цен. В случае, если соглашение не достигнуто в течение шести месяцев, должны оставаться в силе предыдущие положения договора, при этом Maxima Latvija не вправе толковать или применять их таким образом, чтобы односторонне устанавливать для себя выгодные сроки.
Также компания обязана в предусмотренный договором срок рассматривать и давать ответ на запросы поставщиков о повышении цен, не требовать снижения закупочных цен на товары по сравнению с текущими ценами, если поставщик направил предложение о повышении цен. Если по какой-либо товарной позиции не достигнуто соглашение о цене, компания не имеет права вводить ограничения в отношении других товаров поставщика, например, исключать из ассортимента, длительно их не заказывать, исключать из участия в акциях.
Все предложения по закупочным ценам, соглашения по ним и принятые решения компания обязана оформлять в письменной или электронной отслеживаемой форме, чтобы обеспечить прозрачность и прослеживаемость, а также хранить их не менее одного календарного года, обеспечивая оперативный доступ к информации.
Как указал СК, до 7 августа 2024 года Maxima Latvija систематически и продолжительно использовала свое положение на рынке, в одностороннем порядке устанавливая закупочные цены для ряда поставщиков сельскохозяйственной и продовольственной продукции. Односторонние действия выражались в длительном и систематическом давлении на поставщиков, включая отсрочку утверждения закупочных цен и длительное отсутствие заказов на поставки товаров.
"Действия Maxima Latvija в целом усилили дисбаланс в правовых отношениях и свидетельствовали о реализации недобросовестной торговой практики, в результате чего были ограничены возможности поставщиков самостоятельно принимать решения о развитии бизнеса и долгосрочном планировании, а также их способность инвестировать средства в развитие и повышение конкурентоспособности", - говорится в решении совета.
Как подчеркивает СК, действия Maxima Latvija были направлены на повышение собственной конкурентоспособности за счет поставщиков, а полученное в результате этих действий снижение закупочных цен до конечных потребителей не доходило и абсорбировалось внутри компании.
Как заявила журналистам председатель СК Иева Шмите, недобросовестная торговая практика подрывает взаимное доверие и искажает равновесие на рынке. Розничные торговцы обязаны использовать свое влияние на рынке ответственно, поскольку за каждым поставщиком стоят латвийские производители, предприятия и рабочие места. "Недопустима ситуация, когда торговое предприятие использует свою власть на рынке, чтобы повысить собственную конкурентоспособность и получить прибыль за счет поставщика", - отметила она.
По словам Шмите, это дело особенно важно потому, что СК впервые принял решение о нарушении закона о запрете недобросовестной торговой практики, тем самым продемонстрировав его эффективность. Также СК показал, что не будет проявлять терпимость к подобной практике и решительно выступил против данного розничного торговца.
СК напоминает поставщикам, что они могут информировать совет о случаях, когда розничные торговцы применяют к ним недобросовестные условия. Директор департамента надзора и изучения рынков СК Санита Ульяне сообщила, что на данный момент признаки недобросовестной торговой практики выявлены только в деятельности Maxima Latvija.
Оборот Maxima Latvija в прошлом году составил 1,102 млрд евро, что на 2,6% больше предыдущего года, а прибыль снизилась на 10,2% до 50,775 млн евро. Maxima Latvija зарегистрирована в 2000 году, ее уставной капитал составляет 4,91 млн евро. Владельцами Maxima Latvija являются литовские компании Maxima grupe и Maxima LT. Группа входит в литовскую бизнес-группу Vilniaus prekyba, контролируемую Нериюсом Нумой.
Ранее представитель Maxima Latvija Лиене Дупате-Угуле отметила, что 5 ноября Maxima Latvija получила решение Совета по конкуренции, в котором компанию обвиняют в том, что в отдельных случаях она не принимала предложенные поставщиками коммерческие условия. Компания не согласна с оценкой совета. Она добавила, что решение о штрафе будет обжаловано.