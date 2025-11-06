Совет по конкуренции наказал Maxima за манипуляции с закупочными ценами - возможно, придется заплатить гигантский штраф

В связи с выявленными нарушениями Maxima Latvija обязана обеспечить недискриминационное и добросовестное отношение к поставщикам, включая проведение эффективных, прозрачных и отслеживаемых переговоров по закупочным ценам на товары, чтобы поставщикам были понятны их цели - согласование изменений закупочных цен, а также устанавливать разумные сроки обсуждения цен. В случае, если соглашение не достигнуто в течение шести месяцев, должны оставаться в силе предыдущие положения договора, при этом Maxima Latvija не вправе толковать или применять их таким образом, чтобы односторонне устанавливать для себя выгодные сроки.