Shein под угрозой блокировки в Европе: на платформе нашли оружие и секс-кукол, похожих на детей
Французские власти начали процедуру приостановки деятельности китайского онлайн-ритейлера Shein после обнаружения на платформе секс-кукол с внешностью детей и запрещенное оружие. Компания может быть заблокирована не только во Франции, но и по всей территории ЕС.
Вокруг китайского онлайн-ритейлера Shein разгорается масштабный скандал во Франции и, возможно, в масштабах всей Европы. После того как на платформе обнаружили секс-кукол с внешностью малолетних девочек, французские власти начали расследование, а теперь — после новых находок — Shein грозит приостановка работы и возможный запрет на территории ЕС.
Оружие в продаже и вмешательство прокуратуры
Поводом для нового витка кризиса стало заявление депутата Антуана Вермореля-Марка. Он сообщил, что во время изучения ассортимента Shein обнаружил товары, классифицируемые как оружие категории А, продажа которых во Франции запрещена.
«За такую торговлю предусмотрено до пяти лет лишения свободы и штраф в 75 тысяч евро. Я немедленно сообщил об этом прокурору Республики. Перейдена очередная грань», — заявил депутат.
По его словам, среди товаров были мачете, замаскированные под «походные топоры», и кастеты, представленные как украшения. Некоторые из них даже отмечались как «бестселлеры» и продавались со скидками к праздникам. Верморель-Марк заявил, что вместе с коллегами из разных фракций инициирует парламентскую резолюцию, чтобы привлечь внимание правительства и Еврокомиссии к необходимости ужесточить контроль за онлайн-платформами.
Après les poupées pédopornographiques, SHEIN vend désormais des armes de catégorie A (machette, coups de poing américain). Le fait de vendre ces armes est puni de 5 ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende. Je saisi immédiatement la Procureure de la République. Un nouveau… pic.twitter.com/R54FbJGi1H— Antoine Vermorel-Marques (@antoinevermorel) November 5, 2025
Секс-куклы с внешностью детей и вмешательство правительства
Скандал вокруг Shein начался несколькими днями ранее, когда французские контролирующие органы зафиксировали на платформе секс-кукол, имитирующих внешность малолетних девочек. После этого французская прокуратура открыла расследование не только против Shein, но и против других китайских маркетплейсов — Temu, AliExpress и Wish — по подозрению в распространении контента, содержащего детскую порнографию.
Business - Shein bans sex dolls after France threatens to block market access— FRANCE 24 (@FRANCE24) November 3, 2025
➡️ https://t.co/opzK7BngGY pic.twitter.com/qJC6KhcPew
Французская служба по защите прав потребителей (DGCCRF) подала в суд на Shein, а министр экономики Ролан Лескюр заявил, что при повторении подобных случаев компания будет запрещена на французском рынке. «В случаях, связанных с терроризмом, торговлей наркотиками или детской порнографией, правительство вправе потребовать блокировки сайта», — пояснил Лескюр.
Приостановка работы Shein во Франции
На фоне скандала французское правительство объявило о начале процедуры приостановления деятельности Shein. По заявлению Министерства экономики и финансов, платформа не сможет возобновить работу, пока не докажет соответствие своему контенту требованиям французского законодательства.
Первичная проверка должна пройти в ближайшие 48 часов. Решение совпало по времени с открытием первого физического магазина Shein в Париже, что вызвало волну протестов — петиция против магазина уже собрала более 100 000 подписей.
Париж направил официальное письмо в Еврокомиссию с просьбой начать общеевропейское расследование в отношении Shein. Министр Лескюр и его заместитель Анн Ле Хенанф обвинили компанию в нарушении европейского закона о цифровых услугах (DSA). «Если Shein считает себя выше закона — мы докажем обратное. Время безнаказанности закончилось», — заявил Лескюр. «Мы должны предупредить другие страны ЕС и не допустить, чтобы незаконные товары, запрещённые во Франции, продавались в Европе», — добавила Ле Хенанф.
Если Еврокомиссия подтвердит систематические нарушения, Shein может быть оштрафована на сумму до 6% годового оборота, а при повторных нарушениях — заблокирована на территории всего ЕС.
Shein, основанная в 2012 году в Китае и зарегистрированная в Сингапуре, за считанные годы превратилась в одного из крупнейших игроков мировой быстрой моды. Однако сейчас компания сталкивается не только с обвинениями в нарушении прав человека и экологических норм, но и с угрозой потерять крупнейший европейский рынок из-за торговли запрещёнными товарами.