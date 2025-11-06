Shein под угрозой блокировки в Европе: на платформе нашли оружие и секс-кукол, похожих на детей

По его словам, среди товаров были мачете, замаскированные под «походные топоры», и кастеты, представленные как украшения. Некоторые из них даже отмечались как «бестселлеры» и продавались со скидками к праздникам. Верморель-Марк заявил, что вместе с коллегами из разных фракций инициирует парламентскую резолюцию, чтобы привлечь внимание правительства и Еврокомиссии к необходимости ужесточить контроль за онлайн-платформами.