Сигулда проверяет арендаторов: муниципальные квартиры - только нуждающимся, а не тем, кто уже встал на ноги

«Цель самоуправления — не наказывать людей и не отбирать жильё, а обеспечить справедливость», — объясняет Ингрида Шкраба, главный специалист Сигулдского самоуправления по вопросам жилой недвижимости. «Муниципальные квартиры предназначены как временная поддержка — до момента, когда ситуация стабилизируется. Есть люди, которые сейчас действительно ждут этой помощи — молодые семьи, люди с инвалидностью, пенсионеры или те, кто остался без жилья из-за чрезвычайных обстоятельств. Мы должны действовать ответственно, чтобы помощь получали именно те, кому она действительно необходима».