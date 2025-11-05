Салака и килька в Балтийском море - на грани исчезновения: экологи требуют пересмотра квот
Экологические организации критикуют решение по квотам на вылов рыбы в Балтийском море в 2026 году, считая его угрозой для экосистемы и нарушением обязательств ЕС по устойчивому рыболовству.
Европейские природоохранные организации выражают обеспокоенность тем, что недавнее решение Совета ЕС по сельскому хозяйству и рыболовству (AGRIFISH) о возможностях вылова в Балтийском море на 2026 год не соответствует законодательно установленным мерам предосторожности и не способствует восстановлению хрупкой экосистемы. Это решение игнорирует обязательные требования Общей политики в области рыболовства (CFP) и Многолетнего плана для Балтийского моря (MAP), ставя краткосрочную выгоду выше долгосрочного здоровья экосистемы. По мнению экологов, особое беспокойство вызывает состояние запасов кильки и салаки в Балтийском море.
«Салака и килька — это не просто важные промысловые виды, они являются важнейшим звеном пищевой цепи Балтийского моря, которое обеспечивает пищей и человека, и треску, и лосося, а также морских птиц и млекопитающих,
— пояснил эксперт по устойчивому рыболовству Эстонского фонда природы Йоонас Плаан. — Управление запасами салаки и кильки с особой осторожностью необходимо для восстановления всей экосистемы, однако сейчас ответственные министры и ведомства сделали противоположный выбор».
Многолетний план для Балтийского моря и Общая политика в области рыболовства были приняты и согласованы для того, чтобы рыбные запасы Балтики могли восстановиться, а состояние окружающей среды — улучшиться. «Если эти правила не соблюдать, то ничего из этого не произойдет, и в какой-то момент просто не останется рыбы, которую можно было бы защищать и ловить», — добавил Плаан.
Учитывая состояние окружающей среды Балтийского моря, в решении, принятом AGRIFISH, есть три основных пункта, вызывающих обеспокоенность: «Решение министров игнорирует законодательную базу: ограничения на вылов не соответствуют требованиям обязательного к исполнению постановления ЕС, а именно так называемого Многолетнего плана для Балтийского моря и Общей политики в области рыболовства, включая обязательство удерживать вероятность падения запасов ниже критического уровня», — считают экологи.
По их оценке, запасы салаки находятся под угрозой: увеличение квоты на вылов салаки в центральной части Балтийского моря на девять процентов по сравнению с 2025 годом увеличивает риски в то время, когда ее запасы едва превышают критический уровень, а 45-процентное сокращение квоты на вылов салаки в Ботническом заливе является недостаточным.
Экологи также считают неразумным решение в отношении кильки. Увеличение квоты на 25 процентов происходит в ситуации, когда в 2021–2023 годах пополнение запасов было очень низким, а оценка предположительно более сильного поколения 2024 года ненадежна, поскольку основывается лишь на одном осеннем исследовании. Кроме того, риски усугубляются смешанным промыслом кильки и салаки и возможными ошибками в отчетности о вылове.