Салака и килька в Балтийском море - на грани исчезновения: экологи требуют пересмотра квот

Многолетний план для Балтийского моря и Общая политика в области рыболовства были приняты и согласованы для того, чтобы рыбные запасы Балтики могли восстановиться, а состояние окружающей среды — улучшиться. «Если эти правила не соблюдать, то ничего из этого не произойдет, и в какой-то момент просто не останется рыбы, которую можно было бы защищать и ловить», — добавил Плаан.