Накануне тотального запрета соцсетей для подростков в одной стране Meta начала блокировку их аккаунтов

Австралия является лидером глобальных усилий по предотвращению вреда, наносимого интернетом, однако действующее законодательство почти не содержит информации о том, как именно будет осуществляться запрет. Критики выразили опасения, что закон не позволит подросткам формировать онлайн-социальные связи и заставит их искать места в интернете для общения в нерегулируемой среде, что может еще сильнее навредить их благополучию. Тем временем регуляторы по всему миру пытаются найти способы борьбы с угрозами, которые создают социальные сети, и с большим интересом наблюдают, насколько эффективными окажутся широкие австралийские ограничения.