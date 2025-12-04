Накануне тотального запрета соцсетей для подростков в одной стране Meta начала блокировку их аккаунтов
Австралия первой в мире полностью запретила детям и подросткам до 16 лет пользоваться соцсетями. Новый закон обязывает платформы удалять или блокировать аккаунты несовершеннолетних, а за невыполнение грозит огромный штраф.
Американская технологическая компания Meta в Австралии в четверг начала ограничивать доступ подросткам, не достигшим 16 лет, к своим платформам Instagram, Threads и Facebook.
Австралия стала первой страной в мире, где детям до 16 лет запрещено пользоваться социальными сетями.
Запрет вступит в силу 10 декабря, и закон требует, чтобы такие платформы, как Facebook, Instagram и TikTok, к этому сроку удалили или заблокировали аккаунты пользователей, которые не достигли 16-летнего возраста. Если платформы не предпримут «разумных мер» для выполнения запрета, им грозит штраф в размере 49,5 миллиона австралийских долларов (28 миллионов евро).
«Хотя мы усердно работаем над тем, чтобы к 10 декабря удалить всех пользователей, которые, как мы считаем, младше 16 лет, соблюдение закона станет непрерывным и многослойным процессом», — заявили в Meta. Пользователи, не достигшие 16 лет, все равно смогут сохранить свою онлайн-историю, указал представитель компании.
«Перед тем как вам исполнится 16 лет, мы сообщим вам, что вскоре вы сможете вернуть доступ к этим платформам, а ваш контент будет восстановлен в том виде, в каком вы его оставили», — добавили в компании.
Meta заявила, что намерена соблюдать австралийский закон, однако призвала возложить ответственность за проверку возраста не на соцсети, а на магазины приложений. «Правительству следует обязать магазины приложений проверять возраст и получать согласие родителей всякий раз, когда подростки младше 16 лет скачивают приложения, тем самым устраняя необходимость многократного подтверждения возраста в разных сервисах», — сказал представитель Meta.
Видео-платформа YouTube также раскритиковала запрет и утверждает, что новый закон снизит безопасность австралийских подростков, поскольку несовершеннолетние все равно смогут посещать сайт без аккаунта, но при этом потеряют функции YouTube, в том числе инструменты безопасности.
Однако правительство назвало этот аргумент абсурдным. Министр связи Аника Уэллс отметила, что YouTube сам признает, что платформа небезопасна и что на сайте есть контент, не подходящий для пользователей с возрастными ограничениями. Она подчеркнула, что это проблема самого YouTube, которую сервис должен решать самостоятельно.
Австралия является лидером глобальных усилий по предотвращению вреда, наносимого интернетом, однако действующее законодательство почти не содержит информации о том, как именно будет осуществляться запрет. Критики выразили опасения, что закон не позволит подросткам формировать онлайн-социальные связи и заставит их искать места в интернете для общения в нерегулируемой среде, что может еще сильнее навредить их благополучию. Тем временем регуляторы по всему миру пытаются найти способы борьбы с угрозами, которые создают социальные сети, и с большим интересом наблюдают, насколько эффективными окажутся широкие австралийские ограничения.