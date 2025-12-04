Ринкевич в Риге принял президентов Эстонии и Литвы: о чем они договорились

Президенты договорились о координированном укреплении границ и противодействии гибридным угрозам. Балтийские страны защищают не только свои рубежи, но и границы ЕС и НАТО. Это включает в себя вопросы обороны и контрмобильности, включая железнодорожные и наземные маршруты. После обсуждения президентами дискуссии продолжат военные эксперты и соответствующие учреждения.