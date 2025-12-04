Ринкевич в Риге принял президентов Эстонии и Литвы: о чем они договорились
Страны Балтии должны продолжать работу по укреплению внешних границ Европейского союза (ЕС) и НАТО, заявил президент Латвии Эдгар Ринкевич после встречи с президентом Эстонии Аларом Карисом и президентом Литвы Гитанасом Науседой в Рижском замке в четверг.
На ежегодной встрече президенты обсуждали региональную безопасность, укрепление границ, совместные проекты транспортной и энергетической инфраструктуры, вопросы ЕС и поддержку Украины, сообщил советник президента Мартиньш Дрегерис.
Welcome, @AlarKaris and @GitanasNauseda 🇱🇻 🇪🇪 🇱🇹 pic.twitter.com/moW05sOrfH— Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) December 4, 2025
Эдгар Ринкевич отметил тесное сотрудничество между странами Балтии и прогресс, достигнутый в этом году. Он подчеркнул, что отключение от российской энергосистемы в феврале и подключение к континентальной европейской электросети усилили безопасность Европы и энергобезопасность Балтии.
Президенты договорились о координированном укреплении границ и противодействии гибридным угрозам. Балтийские страны защищают не только свои рубежи, но и границы ЕС и НАТО. Это включает в себя вопросы обороны и контрмобильности, включая железнодорожные и наземные маршруты. После обсуждения президентами дискуссии продолжат военные эксперты и соответствующие учреждения.
Лидеры стран Балтии подтвердили свою поддержку Украине в ее борьбе с российской агрессией. Ринкевич призвал использовать замороженные российские активы для помощи Киеву.
В рамках визита президенты посетили Латвийскую национальную библиотеку и выставку "Свобода начинается с книги".