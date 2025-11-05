Как нацистская пропаганда рассказывала о сверхмощных самолетах, ракетах и лодках, которые должны были гарантировать ей победу во Второй мировой войне
В конце октября Владимир Путин заявил, что Россия провела успешные испытания «Буревестника» — крылатой ракеты с ядерной установкой, которая якобы может долететь до США. Его пресс-секретарь Дмитрий Песков назвал «Буревестник» «абсолютным прорывом в сфере технологий». Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Запад «очень боится». В статьях прокремлевских медиа мелькают слова: «паника», «супероружие», «неприятный сюрприз». Теми же словами описывают подводный беспилотник «Посейдон», об испытаниях которого также рассказал Путин. Год назад так говорили про ракетный комплекс «Орешник». Уповать на некое чудо-оружие, активно устрашать им противника и обещать, что оно изменит ход войны, не новые приемы. Во время Второй мировой немцы ввели термин «вундерваффе» — «чудо-оружие»: инновационные и сверхмощные самолеты, танки и ракеты. Они так и не помогли Третьему рейху победить, но стали одним из главных пропагандистских нарративов. Если почитать листовки и газеты тех лет, можно увидеть много знакомого.
Вскипятить море, сжечь Нью-Йорк
Вундерваффе — это экспериментальные инновационные виды оружия, разработанные нацистами во время Второй мировой. Предполагалось, что они в корне изменят ход войны в пользу Германии. Вундерваффе были попыткой создать нечто принципиально новое или превосходящее аналогичное вооружение противников по своим характеристикам.
Характерно, что разговоры о вундерваффе начались по мере того, как Третий рейх стал проигрывать во Второй мировой. Изначально Германия делала ставку на блицкриг — быструю войну, нацеленную на достижение победы за месяцы, недели и даже дни. Сначала нацистам это удавалось, но в 1942–1944 годах, по мере перехода войны в затяжную фазу, конфликт начал истощать Третий рейх. Несмотря на высокие темпы экономического роста и военного производства в Германии, для нее оказалось сложно воевать на нескольких фронтах сразу с Великобританией, СССР и США — тремя крупнейшими мировыми державами, обладающими огромными территориальными, людскими и экономическими ресурсами. Именно в это время нацистская пропаганда особенно громко заговорила о вундерваффе.
Большинство проектов «чудо-оружия» либо не вышли за стадию прототипов, либо оказались слишком сложными и дорогими для массового производства, либо были не способны эффективно поражать военные цели и не имели стратегического значения.
В итоге их влияние на ход войны было минимальным. Самое популярное в нацистской пропаганде вундерваффе — крылатая ракета «Фау-1», «оружие возмездия» Британии за бомбардировки немецких городов. Иронично, что эпитет «оружие возмездия» также использовали российские медиа по отношению к «Орешнику».
«Фау-1» начали применять в бою только в середине 1944 года, когда позиции рейха были уже довольно слабы. В основном от «Фау-1» страдали не военные и промышленные объекты, которые обычно становятся главными целями бомбардировок, а мирные жители, что терроризировало людей, но не приносило Британии большого военного ущерба. Точность ударов была низкой, и зачастую ракеты приземлялись в нескольких километрах от цели, посреди жилых районов.
Похожая история произошла с «Фау-2» — первой в мире суборбитальной ракетой. Ракета не принесла Германии военных побед, зато помогла в освоении космоса. Еще в 1944 году она стала первым в истории искусственным объектом, совершившим суборбитальный космический полет на высоте 188 километров.
Нацисты любили строить нарочито гигантское оружие: огромную пушку «Фау-3», еще более монструозную трехэтажную супер-пушку «Дора», сверхтяжелые танки Maus и Е-100. Всё это имело мало практической ценности. Также в арсенал вундерваффе входила управляемая бомба Fritz-X. В отличие от большинства бомб того времени, которые лишь в 20% случаев падали в радиусе 300 метров от цели, Fritz-X приземлялась намного точнее, но союзники научили создавать помехи, которые нарушали ее систему наведения. Нацисты даже построили гусеничную самоходную мину, управляемую по проводу на расстоянии, — своего рода «дрон» времен Второй мировой.
Среди самых безумных нереализованных проектов вундерваффе — самолет-камикадзе «Фау-4», 1000-тонный танк Ratte, подводная лодка-танк с гусеницами «Зеетойфель» и даже солнечная пушка, чтобы кипятить океаны и сжигать города с помощью концентрированной энергии Солнца. Также нацисты хотели построить космолет и ракету для атак на Нью-Йорк. Еще до начала Второй мировой Третий рейх планировал «заткнуть рот высокомерию за океаном», а Гитлер признавался, что мечтал увидеть Нью-Йорк в огне. Для воплощения этой цели был создан проект межконтинентальной ракеты Amerika-Rakete и Amerika Bomber — бомбардировщика, который должен был подниматься на высоту до 260 км. То есть фактически это должен был быть космолет.
Небывалые масштабы события
Однако если на практике «чудо-оружие» оказывало мало влияния на ход войны, немцам пропаганда преподносила информацию совсем иначе. Вот как немецкая пресса писала об итогах первого боевого запуска «Фау-1»: «Как изменилась война в результате появления “Фау-1”? Этим вопросом задается весь мир. В военной машине появилось новое колесо, река потекла в другом направлении. Новость стала сенсацией во всем мире. На фоне грохота этого оружия мы видим, как оно меняет все прежние тактические соображения. <…> Масштабы применения нового оружия пока не ясны, но несомненно, что оно оказало мощное воздействие на моральный дух врага, сделав силу сопротивления масс чувствительной и неопределенной».
Моральный дух и сила сопротивления масс — понятия абстрактные. Измерить их куда сложнее, чем более конкретные вещи, например, захваченные населенные пункты противника.
Яркий пример того, как нацисты избегали конкретики, — речь Альберта Шпеера на митинге в июне 1943 года. У личного архитектора Гитлера, министра вооружения и военного производства рейха был образ интеллектуала и технократа — настоящего профессионала своего дела, который совершает экономические чудеса. На митинге Шпеер рассказывал об успехах немецкой военной промышленности. К 1943 году страна в несколько раз увеличила производство танков, противотанковых ружей, зенитных орудий, дальнобойной артиллерии, всех видов боеприпасов, самолетов. Только в мае 1943 года немцы произвели больше тяжелых танков, чем за весь 1941 год. Однако о том, как именно рейху удалось добиться таких успехов, Шпеер умолчал: «Я не могу вдаваться в подробности, поскольку это дало бы врагу информацию, которая помогла бы ему атаковать нашу промышленность. … Как мы добились таких результатов — что ж, это останется нашим секретом».
Шпеер рассказал, что нацисты возложили на этих людей ответственность за увеличение объемов выпуска вооружений. Но как именно они добились производственного чуда, Шпеер так и не уточнил.
Предположения о будущем и угрозы
По версии нацистской пропаганды, «Фау-1» должна была изменить ход войны: атака будет настолько интенсивна и ужасна, что противник потратит все свои силы на оборону. Легко заметить, что это утверждение не уже случившийся факт, а лишь предположение.
Этот же аргумент Геббельс использовал, говоря о немецких подводных лодках: «Англичане используют против нас воздушную войну. Мы используем против них подводные лодки. Результаты воздушной войны более заметны. Но в долгосрочной перспективе подводная кампания более важна для войны, поскольку нанесенные ею раны глубже. За май этого года военно-морские силы Германии и люфтваффе потопили 26,5 миллионов тонн вражеских судов. Значимость этой цифры становится очевидной, если вспомнить, что немецкие подводные лодки в 1917 и 1918 годах едва не уничтожили Англию, потопив при этом всего около 12 миллионов тонн. Экипажи наших подводных лодок знают, насколько важна их работа на войне. В конце концов чаша весов склонится в нашу сторону. В долгосрочной перспективе противник должен понести огромные потери. Его пути снабжения будут снова перерезаны, что лишит его шансов на успех».
В конце 1944 года, после бомбардировок Берлина, Геббельс писал: «Ликование в Лондоне будет более скромным после безжалостного ответа Германии. Даже сегодня немецкие люфтваффе отвечают постепенно нарастающими массированными контратаками, но это лишь предвкушение того, что еще впереди».
А в своей речи в июле 1944 года обещал: «Наша акция возмездия находится не в конце, а в самом начале. Военные эксперты во всём мире придерживаются мнения, что наше оружие возмездия — это революция в военной технике. Что они скажут, когда наше новейшее и еще более впечатляющее оружие начнет применяться! Неужели Лондон действительно думал, что мы просто позволим англо-американскому воздушному террору продолжаться без возражений? Что мы не предпримем соответствующих шагов? Наши последние изобретения почти закончены. Некоторые из них находятся на завершающей стадии испытаний, но большинство уже запущено в производство».
Геббельсу вторит методичка для членов нацистской партии. В середине 1944 года, когда Германия уже проигрывала на Западном и Восточном фронтах, членов партии убеждали, что «новые изобретения скоро удивят наших врагов на море, на суше и в воздухе».
Преувеличение
В пропагандистских методичках для редакторов и журналистов нацисты призывают писать, что «немецкое оружие — лучшее из существующих. Учитывая международный характер современных технологий, верно, что у противника тоже есть хорошее оружие и что иногда у него на какое-то время появляется определенное преимущество в той или иной области. Однако немецким технологиям всегда удается догнать, если не превзойти их».
Преувеличение мощи оружия в итоге вышло пропагандистам боком. «Фау-1» стала проблемой для Геббельса. С одной стороны, она вселяла надежду в немецкое население. С другой стороны, привела к чрезмерной самоуверенности. В своем дневнике от 18 июня 1944 года Геббельс записал: «Люди уже делают ставки на то, что война закончится через три, четыре или восемь дней. Я вижу в этом огромную опасность для нас, если эти преувеличенные надежды и иллюзии не оправдаются. В конце концов, те, кого увлек энтузиазм, будут винить правительство. Я боюсь, что этот чрезмерный энтузиазм закончится большим разочарованием».
Что говорит враг
Периодически немецкая пропаганда апеллировала к зарубежным СМИ и журналистам. Логика понятна: посмотрите, враги пишут, как ужасно наше новое оружие. Если даже они признают его мощь — значит, оно действительно великое.
В 1942 году в своей речи Геббельс ссылался на Daily Mail и «большую группу американских газет»: «Англия может проиграть войну, если всё будет продолжаться так, как сейчас. Большая группа американских газет согласилась с тем, что Германия топит больше кораблей, чем Америка и Англия могут построить. Еще 25 февраля Daily Mail писала, что те англичане, которые верят, что американская судоходная индустрия может компенсировать британские потери, обманули самих себя. С тех пор ситуация для Англии и США ухудшилась. Тоннаж затонувших судов достиг уровня, представляющего острую опасность для судоходства противника, в то время как потери немецких подводных лодок далеки от уровня, о котором заявляют британские и американские адмиралтейства. Серьезные газеты и военно-морские корреспонденты на стороне противника подтверждают это».
Рассказывая об ужасе, который немецкие подводные лодки наводят на жителей Лондона, Völkischer Beobachter цитировал британского журналиста Сайрила Фоллса: «Британцев ожидают великие ужасы и опасности». В другом номере газета приводит цитату министра внутренних дел Великобритании, который заявил, что они пока не нашли способа остановить атаки «Фау-1». Влияние «Фау-1» на британцев вообще крайне активно обсуждалась в немецкой прессе.
Рассказывая об итогах запуска самолета, Геббельс писал: «Когда ночью 16 июня наши “Фау-1” впервые пролетели над Ла-Маншем, британскую общественность охватил парализующий страх. Теперь английское правительство отказалось от попыток ввести в заблуждение собственную общественность и весь мир относительно масштабов ущерба. <…> Когда мы скромно сказали, что готовим новое оружие возмездия, которое однажды обрушится на Англию, жители Лондона покатились со смеху и задавали нам остроумные вопросы о том, не было ли это новое оружие изобретено пропагандистами, а не учеными и инженерами. Тогда мы не считали нужным убеждать англичан в правильности наших заявлений. Мы знали, что скорее, чем хотелось бы английской публике, факты будут говорить громче слов. И у Англии, безусловно, пропало желание смеяться. Первые несколько дней английские газеты называли наши “Фау-1” “дудлбагами”. Теперь они называют их “бомбами-роботами”. Уже одно это показывает, как изменилось их мнение по сравнению со вчерашним днем».
Рассказывая об успехах «Фау-1», нацисты называли британские ВВС «воздушными пиратами». Это наименование многократно встречается в пропагандистских репортажах рейха. Также нацисты часто называли врагов «гангстерами», «бандитами», «преступниками», особенно британцев и американцев.
Солдаты противника
Помимо пропаганды для своих граждан и международной публики, нацисты часто обращались к войскам союзников. В пропагандистских листовках для советских, британских и американских солдат на русском и английском языках их призывали сдаться. Зачастую в этих сообщениях фигурировали вундерваффе — например, в лифлете 1944 года, приуроченном к первой атаке «Фау-1» на Лондон.
На первой странице — сцены ужасов, которые вундерваффе принесли в Лондон. На второй странице нацисты рассказывают солдатам союзников, что их борьба бесполезна, ведь прямо сейчас «Фау-1» сеют смерть и разрушения в городах и портах. На третьей странице — уже знакомый нам пропагандистский прием: «Посмотрите, какой ужас наше оружие наводит на ваш народ, вот в какой панике ваша собственная пресса».
«Нас вынудили»
Вот как Геббельс объяснял причины атак «Фау-1» на британские города: «Британские пилоты выбрали для бомбардировок культурные центры и густонаселенные жилые районы наших городов, в значительной степени разрушив их. В то время как британское общественное мнение, включая премьер-министра и архиепископа, аплодировало. <…> Мы не хотим цинично приветствовать применение нашего первого оружия возмездия или с радостью ожидать новое. Мы были бы счастливы, если бы можно было вести войну, в том числе воздушную, гуманно и по-рыцарски. Но именно англичане этого не хотели. <…> Хотя у нас есть все основания для удовлетворения, мы не получаем удовольствия, наблюдая за тем опустошением, которое наша месть вызывает в Лондоне. Мы рассматриваем “Фау-1” только как оборонительную меру, которая дает эффект. И мы содрогаемся при мысли о том, чего британская столица может ожидать от нашего будущего и более смертоносного оружия возмездия».
Похожие идеи транслировали и в сообщениях, рассчитанных на зарубежную аудиторию. Например, в Signal — иллюстрированном пропагандистском журнале Третьего рейха, выходившем на нескольких языках. В номере за июнь 1944 года нацисты объясняли причины атак «Фау-1» на Лондон: «Почему Германия обстреливает Англию? Потому что она ведет открытую воздушную войну против гражданского населения. Англия хочет не сражения армии с армией, как это ранее практиковалось среди цивилизованных народов Европы, а войны на уничтожение, направленной против самого народа».
Примечательно, что в номере показаны разрушенные дома, рыдающие матери, потерявшие детей, и прочие последствия бомбардировок в Германии, Франции и Румынии. Но то, какие разрушения принесли «Фау-1» британским городам, на фото не изображено.
Хорошая мина при плохой игре
В марте 1945 года, когда союзники были уже на подступах к Берлину, в газете опубликовали статью Геббельса, где он писал: «Враги получают от нас удар за ударом. Они считают невыносимым непрерывное применение нашей “Фау-1”. Они сталкиваются с немецкой подводной войной, от которой они понятия не имеют, чего ожидать. Морские перевозки противника растянуты до предела, поскольку география военных кампаний расширилась. Это может иметь огромные последствия для шансов противника на победу».
В другой статье этого же года Геббельс пишет: «Война проиграна только тогда, когда народ и его руководство решают, что она проиграна. До тех пор у них есть шанс на победу в любой момент, даже если сиюминутная военная или политическая ситуация, кажется, говорит против этого. Пока продолжается война, нет ничего непоправимого».
Трофейная ракета V-2 выставлена на Трафальгарской площади в Лондоне, Великобритания, 10 сентября 1945 года. Фото: AP Photo / Scanpix / LETA
В последней статье Геббельса, которая вышла за две недели до его самоубийства, главный пропагандист рейха пишет, что немецкий народ еще может внести свой беспрецедентный вклад и одержать победу. Также Геббельс вспоминает популярный троп нацистской пропаганды о том, что союзники планируют сделать с немцами в случае своей победы. Во время войны немцев призывали биться не на жизнь, а на смерть: ведь в случае поражения их отправят в трудовые лагеря в Сибири, территорию Германии разделят между странами-победительницами, а самих немцев стерилизуют, чтобы через три поколения немецкая нация исчезла.
Эти тезисы взяты из книги «Германия должна погибнуть» радикального американского писателя Теодора Кауфмана, который в других своих работах также призывал кастрировать американцев. В США и Европе книга Кауфмана прошла практически незамеченной. А вот нацистская пропаганда вцепилась в нее так, словно это был официальный документ, и приписывала тезисы Кауфмана президенту США Теодору Рузвельту.