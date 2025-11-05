Как нацистская пропаганда рассказывала о сверхмощных самолетах, ракетах и лодках, которые должны были гарантировать ей победу во Второй мировой войне

Вот как Геббельс объяснял причины атак «Фау-1» на британские города: «Британские пилоты выбрали для бомбардировок культурные центры и густонаселенные жилые районы наших городов, в значительной степени разрушив их. В то время как британское общественное мнение, включая премьер-министра и архиепископа, аплодировало. <…> Мы не хотим цинично приветствовать применение нашего первого оружия возмездия или с радостью ожидать новое. Мы были бы счастливы, если бы можно было вести войну, в том числе воздушную, гуманно и по-рыцарски. Но именно англичане этого не хотели. <…> Хотя у нас есть все основания для удовлетворения, мы не получаем удовольствия, наблюдая за тем опустошением, которое наша месть вызывает в Лондоне. Мы рассматриваем “Фау-1” только как оборонительную меру, которая дает эффект. И мы содрогаемся при мысли о том, чего британская столица может ожидать от нашего будущего и более смертоносного оружия возмездия».