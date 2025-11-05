Каждый второй молодой учитель в Латвии готов уйти из школы - как же их удержать

Как отметила представитель МОН, в настоящее время реализуется ряд механизмов поддержки, включая развитие компетенций руководителей образования. Однако, по ее словам, "данные не дают прямой траектории, и в природе не все так просто с живыми людьми", поэтому главная задача сейчас - удержать тех, кто уже пришел в отрасль, чтобы они остались в школе и продолжали работать в долгосрочной перспективе.