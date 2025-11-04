Уже скоро жителей Латвии ждет очередная медицинская реформа. Что надо знать всем пациентам?

Чтобы получить услугу после окончания переходного периода, то есть начиная с 5 мая 2026 года, все ранее выданные бумажные направления потребуется оцифровать — данные из них медицинским учреждениям придётся вносить в систему вручную. Поэтому уже сейчас рекомендуется по возможности оформлять электронные направления, чтобы не перегружать ни персонал, ни систему. Оцифровку бумажных направлений сможет выполнить любая регистратура медицинского учреждения, куда пациент обращается за услугой.