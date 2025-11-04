Уже скоро жителей Латвии ждет очередная медицинская реформа. Что надо знать всем пациентам?
Правительство Латвии утвердило поправки к постановлению Кабинета министров № 134 «Правила о единой электронной информационной системе здравоохранения», устанавливающие переходный период для всех медицинских учреждений по внедрению и цифровизации электронных направлений (e-nosūtījumi). Новый функционал будет вводиться с 20 ноября 2025 года по 4 мая 2026 года.
Электронное направление можно будет использовать для получения консультаций у врачей-специалистов, проведения диагностических исследований, оказания медицинской помощи на дому, а также для получения других амбулаторных, дневных и иных услуг. Исключение составляют лабораторные исследования, переход к полностью цифровым направлениям для которых будет осуществляться постепенно до весны 2026 года.
Переходный период внедрения электронных направлений продлится с 20 ноября 2025 года по 4 мая 2026 года. Информация о ранее выданных электронных направлениях (с 1 января 2024 года) будет перенесена в новую систему, поэтому при необходимости они останутся действительными. Также действительными останутся и ранее выданные бумажные направления.
Чтобы получить услугу после окончания переходного периода, то есть начиная с 5 мая 2026 года, все ранее выданные бумажные направления потребуется оцифровать — данные из них медицинским учреждениям придётся вносить в систему вручную. Поэтому уже сейчас рекомендуется по возможности оформлять электронные направления, чтобы не перегружать ни персонал, ни систему. Оцифровку бумажных направлений сможет выполнить любая регистратура медицинского учреждения, куда пациент обращается за услугой.
Как пользоваться электронным направлением:
Врач оформляет e-nosūtījums.
Электронное направление можно получить на все оплачиваемые государством и платные медицинские услуги. Единственное исключение — лабораторные исследования, для которых сейчас идёт постепенный переход к новым e-nosūtījumi.
Пациент записывается на приём.
Запись возможна по телефону, в электронном виде или лично — в зависимости от возможностей конкретного медицинского учреждения. При записи пациент сообщает сотруднику регистратуры о наличии электронного направления.
Пациент получает услугу.
Для получения услуги необходимо предъявить удостоверение личности. Если пациенту меньше 15 лет и у него нет паспорта или ID-карты, нужно предъявить свидетельство о рождении.
Подробная информация о новой системе электронных направлений доступна на портале e-veselība в разделе «E-nosūtījumi».