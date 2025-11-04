Утвержден график школьных экзаменов на 2025/2026 год - будут снижать нагрузку на педагогов и учеников

Чтобы уменьшить нагрузку на учеников и школы, в 9 классе больше не будет проводиться централизованный экзамен по иностранным языкам. Вместо этого с 22 по 24 апреля 2026 года состоится обязательная мониторинговая работа по одному из языков — английскому, французскому или немецкому (по выбору ученика). Для этой работы не будет установлен минимальный порог в 15 %, и её результаты не повлияют на получение аттестата об основном образовании.