Утвержден график школьных экзаменов на 2025/2026 год - будут снижать нагрузку на педагогов и учеников
Правительство во вторник, 4 ноября, утвердило график государственных экзаменов на 2025/2026 учебный год и продлило срок подачи заявлений на централизованные экзамены до 15 января.
Централизованная экзаменационная сессия начнется 11 мая 2026 года с экзамена высшего уровня по социальным наукам и завершится 12 июня экзаменом высшего уровня по географии.
На централизованные экзамены теперь можно будет подать заявку до 15 января соответствующего учебного года (ранее — до 15 декабря).
Чтобы уменьшить нагрузку на учеников и школы, в 9 классе больше не будет проводиться централизованный экзамен по иностранным языкам. Вместо этого с 22 по 24 апреля 2026 года состоится обязательная мониторинговая работа по одному из языков — английскому, французскому или немецкому (по выбору ученика). Для этой работы не будет установлен минимальный порог в 15 %, и её результаты не повлияют на получение аттестата об основном образовании.
Родителям девятиклассников больше не нужно подавать заявление на участие в централизованных экзаменах. Теперь школы обязаны самостоятельно зарегистрировать всех учеников 9 классов в Государственной системе экзаменов.
В апреле 2026 года для 2-х, 5-х и 8-х классов пройдут мониторинговые работы, чтобы оценить прогресс внедрения концепции единой школы. Эти проверки состоятся только в тех учебных заведениях, где реализуется переход на единую школу.
Для 3-х и 6-х классов в апреле 2026 года предусмотрены мониторинговые работы по чтению, математике и естественным наукам.
Отменено требование по подаче и оценке материалов доступа к экзаменам высшего уровня. Ученики уже демонстрируют свои знания в рамках текущих контрольных по углубленным курсам, а оценка за эти материалы не влияет на итоговый результат экзамена. Это решение позволит снизить нагрузку как на педагогов, так и на руководителей школ.
Экзамены оптимального и высшего уровня по иностранным языкам в средней школе пройдут 25-28 мая, по математике - 1 июня, по латышскому языку - 3-5 июня.
Впервые в этом учебном году экзамены оптимального уровня по химии, физике и биологии будут проведены 18, 20 и 22 мая. Ученики, которые уже выполнили контрольную работу по естественно-научному предмету за два предыдущих года, будут освобождены от этого экзамена. Также от экзамена освобождаются ученики, которые собираются сдавать экзамен на более высоком уровне.
Экзаменационная сессия для учеников 9-го класса начнется 19 мая с экзамена по латышскому языку. Экзамен по математике состоится 26 мая. По иностранным языкам - английскому, немецкому или французскому - вместо экзамена будет мониторинговая работа в двух частях - письменной и устной. Тест по английскому языку пройдет 22-24 апреля, а по немецкому и французскому - 22 апреля.
Выдача сертификатов об основном образовании запланирована с 26 июня 2026 года, а сертификатов о среднем образовании — с 3 июля 2026 года.
Минимальный порог для сдачи экзаменов в 9-м классе в новом учебном году составит 15 %, а в средней школе — 20 %.
Кроме того, начиная с 2025/2026 учебного года, для средней школы вводится обязательный централизованный экзамен по естественным наукам — по выбору: химия, физика или биология на оптимальном уровне либо «естественные науки» на общем уровне. Однако этот экзамен не потребуется сдавать тем ученикам, которые уже ранее проходили мониторинговую работу по одному из этих предметов (независимо от её результатов). Как и прежде, ученики, планирующие сдавать предмет на высшем уровне, могут не сдавать его на оптимальном уровне.
Для 9 классов 28 апреля 2026 года предусмотрена диагностическая работа по естественным наукам.