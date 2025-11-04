В деловой среде Латвии укрепляется тенденция - компании все чаще оперативно получают кредиты для решения бизнес-вызовов

Вторым фактором стало стремление быстро и без излишней бюрократии получить оборотные средства. «Чаще всего предприятия обращаются в Cityfinances, когда им нужно финансирование для реализации конкретного проекта. Руководство знает, что оплату они получат лишь через несколько месяцев, а средства на закупку сырья, зарплаты, налоги и другие важные платежи нужны уже сегодня. Поэтому востребованы оперативные кредиты, которые можно вернуть сразу после завершения проекта. Так как Cityfinances рассматривает заявки за 5 минут и перечисляет деньги клиенту сразу после одобрения, предприниматели охотно пользуются возможностью получить финансирование в течение одного дня», — рассказывает руководитель Cityfinances Ивар Витолс.