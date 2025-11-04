В деловой среде Латвии укрепляется тенденция - компании все чаще оперативно получают кредиты для решения бизнес-вызовов
Выражение «время - деньги» сегодня как никогда точно отражает суть латвийского бизнеса. Динамичный ритм работы усиливает тенденцию: предприятия предпочитают быстро получать финансирование для реализации проектов и гибко возвращать его, используя кредитные каникулы и другие инструменты. Данные компании-финансиста Cityfinances показывают, что предприниматели стремятся получить средства в течение одного дня и погасить кредит примерно за год.
Эта тенденция отражает желание компаний быть максимально гибкими, избегая долгосрочных обязательств в условиях нестабильной геополитической и экономической ситуации. Как отмечают отчёты Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) и Европейского центрального банка (ЕЦБ) за 2024 и 2025 годы, предприятия всё чаще выбирают краткосрочные инструменты финансирования вместо традиционных долгосрочных банковских кредитов. Этому способствует целый ряд факторов.
Рост процентных ставок в 2022 году сделал долгосрочные кредиты чрезмерно дорогими, однако бизнесу по-прежнему требовались средства для развития. Поэтому компании старались занимать деньги ровно на тот срок, который необходим, чтобы минимизировать расходы на проценты.
Вторым фактором стало стремление быстро и без излишней бюрократии получить оборотные средства. «Чаще всего предприятия обращаются в Cityfinances, когда им нужно финансирование для реализации конкретного проекта. Руководство знает, что оплату они получат лишь через несколько месяцев, а средства на закупку сырья, зарплаты, налоги и другие важные платежи нужны уже сегодня. Поэтому востребованы оперативные кредиты, которые можно вернуть сразу после завершения проекта. Так как Cityfinances рассматривает заявки за 5 минут и перечисляет деньги клиенту сразу после одобрения, предприниматели охотно пользуются возможностью получить финансирование в течение одного дня», — рассказывает руководитель Cityfinances Ивар Витолс.
По его словам, латвийские компании обычно занимают от 45 до 125 тысяч евро и возвращают кредит в среднем за один год. Показательно, что 92 % клиентов, уже воспользовавшихся услугами Cityfinances, впоследствии запрашивали и получали новое финансирование.
По данным ОЭСР, тенденция к быстрому возврату кредитов наблюдается и в других странах: оборотные средства предприятия обычно занимают на срок от одного до двух лет, а при финансировании счетов — возвращают деньги уже через 30–90 дней.
За десять лет работы Cityfinances выдал более трёх тысяч кредитов предприятиям из самых разных отраслей латвийской экономики, помогая реализовать проекты роста. Так, одно предприятие металлообработки привлекло средства на покупку современного оборудования и за 18 месяцев увеличило доход более чем на 200 %. Сельскохозяйственная компания с помощью быстрого кредита смогла воспользоваться выгодным предложением по автоматизации производства и уже в том же сезоне значительно увеличить прибыль. А логистическая фирма, получив оперативное финансирование, успела вовремя отремонтировать грузовик и избежать простоя.
О компании Cityfinances
Cityfinances — латвийская компания с местным капиталом, специализирующаяся на кредитовании предприятий. За 10 лет работы она выдала бизнес-кредиты на сумму не менее 300 миллионов евро, помогая более чем 3000 латвийских компаний из разных отраслей реализовать проекты развития. Главное преимущество Cityfinances — скорость. Уже через 5 минут после подачи заявки клиент получает ответ, и при положительном решении деньги зачисляются на счёт в тот же день.