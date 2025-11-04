Волна поддельного золота накрыла Эстонию: латвийцы тоже в зоне риска - что советуют специалисты?

«Когда человек приносит вещь в ломбард, его личность всегда устанавливается по документу, поэтому мошенники, как правило, попадаются и привлекаются к ответственности. В ювелирном магазине и ломбарде для покупателя в любом случае действует гарантия. Для обычного человека основная зона риска — это Facebook Marketplace, чьи объявления не всегда стоит принимать за чистую монету. Зачастую продавцы и сами не хотят обманывать, а просто не знают, что продают. К сожалению, даже проба на украшении не дает стопроцентной гарантии, так как ее тоже подделывают. При покупке с рук чека не остается, и потом спорить будет не с кем. Я советую при покупке дорогих украшений с рук быть осторожными и отдавать их на проверку независимому эксперту», — сказала Эммар.