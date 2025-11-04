Парламентская комиссия не поддержала кандидатуру Сиксниса на должность члена SEPLP

Сикснис был председателем СОЭСМИ до 3 августа 2025 года, а до этого работал в Baltijas Mediju izcilības centrs. Также он был советником президента Раймонда Вейониса по вопросам прессы с 2016 по 2018 год. До этого Сикснис 20 лет проработал на Латвийском радио, где начинал редактором зарубежных новостей, затем стал старшим корреспондентом, руководителем службы новостей, руководителем проектов развития, а в течение трех лет был членом правления и генеральным директором Латвийского радио. Сикснис также имеет опыт работы на Латвийском телевидении, где с 2007 по 2008 год был ведущим и автором программы "de facto".