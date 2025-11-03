Незаконная реконструкция в Салацгриве: в охраняемой зоне вместо небольших домиков выросли коттеджи

Разрешение выдали ещё в 2008 году для реконструкции 14 домиков. Ключевое слово здесь — «реконструкция». Земельный участок расположен в прибрежной охраняемой зоне — это не только привлекательная, но и особо охраняемая территория. Закон запрещает здесь возведение новых зданий: реконструировать можно лишь существующие, не увеличивая их площадь и объем. «В строительных нормах четко определено, что такое реконструкция, восстановление и новое строительство. Муниципалитет, рассматривая документы, обязан убедиться, что проект действительно соответствует заявленной категории. Если нет — разрешение выдавать нельзя», — говорит директор департамента строительной политики Минэкономики Ольга Фелдмане.