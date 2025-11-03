Незаконная реконструкция в Салацгриве: в охраняемой зоне вместо небольших домиков выросли коттеджи
В заливе Мелеку, что в Салацгривском крае, в охраняемой прибрежной зоне вместо обещанной реконструкции кемпинга появились крупные коттеджи, что вызвало протесты местных жителей и Государственной службы окружающей среды, сообщает программа De facto Латвийского телевидения.
В заливе Мелеку (Салацгривский край) на территории прибрежной охраняемой зоны при «реконструкции» кемпинга Meleki появились крупные коттеджи. Вместо прежних небольших домиков отдыха выросли просторные здания, что вызвало недоумение у местных жителей и Государственной службы окружающей среды (VVD). По мнению ведомства, новое строительство в охраняемой зоне недопустимо, сообщает LSM+.
Жительница Эвия Кейселе рассказала, что дома были возведены за полгода во время пандемии. Инспекторы VVD подтвердили: старые домики снесены, но новые постройки значительно превышают прежние объёмы, хотя разрешение формально оформлено как реконструкция. Ведомство считает, что это новое строительство, запрещённое в охраняемых прибрежных территориях.
Разрешение выдали ещё в 2008 году для реконструкции 14 домиков. Ключевое слово здесь — «реконструкция». Земельный участок расположен в прибрежной охраняемой зоне — это не только привлекательная, но и особо охраняемая территория. Закон запрещает здесь возведение новых зданий: реконструировать можно лишь существующие, не увеличивая их площадь и объем. «В строительных нормах четко определено, что такое реконструкция, восстановление и новое строительство. Муниципалитет, рассматривая документы, обязан убедиться, что проект действительно соответствует заявленной категории. Если нет — разрешение выдавать нельзя», — говорит директор департамента строительной политики Минэкономики Ольга Фелдмане.
В то же время один из совладельцев, Филипп Раевскис, пояснил, что владельцы посчитали допустимым суммировать общую площадь старых построек и разделить её между новыми зданиями. В Минэкономики отмечают, что такой подход противоречит нормам: реконструкция не может увеличивать объём зданий.
Дополнительную путаницу внесло продление старого разрешения в 2021 году. По словам юриста Лимбажской думы, сложности начнутся при вводе объектов в эксплуатацию — без согласования с VVD и Управлением охраны природы это сделать нельзя. Попытки узаконить постройки через думу не увенчались успехом. Бывший председатель самоуправления Дагнис Штрабергс пояснил, что признание строительства незаконным может привести к судебным искам и убыткам для бюджета. Он предлагал придать заливу статус поселка, чтобы разрешить плотную застройку, однако решение не принято.
Пока новые дома использовать нельзя. Местные жители утверждают, что некоторые здания уже заселены, стройуправа проводит проверку. Собственники от комментариев отказались. Спор о свободном доступе к морю остаётся нерешённым, хотя суд уже признал право самоуправления проложить к нему пешеходную дорожку.