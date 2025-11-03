Кубок мира по санному спорту в Сигулде под угрозой - вдруг на него приедут россияне
Решение частично допустить российских саночников к международным стартам как нейтральных участников поставило под угрозу проведение этапа Кубка мира в Сигулде — Латвия не намерена пускать их на свою территорию.
На прошлой неделе Спортивный арбитражный суд (CAS) принял решение по апелляции Федерации санного спорта России (RLF) и шести её спортсменов против Международной федерации санного спорта (FIL), связанной с участием российских спортсменов в квалификационном процессе к зимним Олимпийским играм 2026 года. Согласно решению CAS, представители RLF по-прежнему не могут участвовать в соревнованиях FIL, однако отдельные российские спортсмены могут быть допущены к стартам как нейтральные участники, если соответствуют установленным критериям. Таким образом, апелляция была удовлетворена частично, но требование шести спортсменов о немедленном восстановлении права участия в соревнованиях отклонено.
В своем заявлении Латвийская федерация санного спорта (LKSF) подчёркивает, что уважает решение CAS, но категорически не поддерживает участие российских спортсменов в соревнованиях Кубка мира или Олимпийских играх в каком-либо статусе, пока продолжается несправедливая и жестокая война против Украины. Федерация отмечает, что в таких условиях спорт не может существовать вне моральной и этической ответственности, а безопасность латвийских спортсменов и честность соревнований остаются абсолютным приоритетом. Напоминается, что на конгрессе FIL большинство голосов высказалось против допуска российских спортсменов к мероприятиям, организованным федерацией.
Президент LKSF Клавс Васкс подчёркивает, что участие представителей России в международных спортивных событиях — независимо от решений CAS или других институтов — противоречит олимпийским ценностям, правам человека и принципам справедливости:
«Спорт должен оставаться символом мира, солидарности и уважения, а не инструментом для отмывания образа агрессора. Пока война продолжается, российским спортсменам не место на международной арене, даже под прикрытием нейтрального флага», — заявил Васкс.
Президент LKSF пообещал, что федерация сделает всё, чтобы лучшие латвийские саночники могли безопасно участвовать в международных соревнованиях и квалифицироваться на Олимпиаду 2026 года. «Однако такое решение CAS может серьёзно повлиять на проведение запланированного этапа Кубка мира в Сигулде, поскольку действующее латвийское законодательство не предусматривает участие российских спортсменов в соревнованиях на нашей территории. Такие атлеты не будут допущены к участию в мероприятиях, организуемых LKSF», — добавил Васкс.
Этап Кубка мира в Сигулде запланирован с 2 по 4 января следующего года, и на нём также будут начисляться очки для олимпийской квалификации.
Учитывая возможное влияние этого решения на международные соревнования и подготовку латвийских спортсменов, LKSF в ближайшие дни начнёт консультации с Министерством образования и науки, а также с Олимпийским комитетом Латвии, чтобы согласовать общую позицию и определить дальнейшие действия. После консультаций федерация представит обществу полное объяснение ситуации и своих следующих шагов.