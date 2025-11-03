Кубок мира по санному спорту в Сигулде под угрозой - вдруг на него приедут россияне

На прошлой неделе Спортивный арбитражный суд (CAS) принял решение по апелляции Федерации санного спорта России (RLF) и шести её спортсменов против Международной федерации санного спорта (FIL), связанной с участием российских спортсменов в квалификационном процессе к зимним Олимпийским играм 2026 года. Согласно решению CAS, представители RLF по-прежнему не могут участвовать в соревнованиях FIL, однако отдельные российские спортсмены могут быть допущены к стартам как нейтральные участники, если соответствуют установленным критериям. Таким образом, апелляция была удовлетворена частично, но требование шести спортсменов о немедленном восстановлении права участия в соревнованиях отклонено.