Каждый заключенный обходится Латвии почти в 60 евро в день
В конце прошлого года расходы на содержание одного заключенного в Латвии составили 57,32 евро в день, что на 57,5% больше, чем в 2017 году, свидетельствуют данные, представленные Центральным управлением.
По сравнению с концом 2023 года расходы на содержание одного заключенного выросли на 3,26 евро, или на 6%.
В конце прошлого года в Латвии насчитывалось в общей сложности 3505 заключенных. Достаточное количество! А вот работников тюрем в Латвии не хватает. По сравнению с прошлым годом количество доступных вакансий в тюрьмах в этом году увеличилось на 8%. Больше всего нужны надзиратели и охранники, но не хватает и например, социальных работников, психологов, юристов и других специалистов. «Каждый, действительно каждый, может найти у нас своё место. Главное условие — быть гражданином Латвии старше 18 лет и иметь среднее образование. Потом нужно пройти медкомиссию и физические нормативы — и можно поступать на службу», — отметил начальник Управления мест заключения Дмитрий Калинин.
Как уже сообщалось, в Лиепае построена новая тюрьма для мужчин. Она была построена досрочно и сдана в эксплуатацию 28 августа, при этом удалось сэкономить 5,3 млн евро.
Церемония передачи новой Лиепайской тюрьмы (22.09.25)
В понедельник, 22 сентября) в Лиепае состоялась торжественная церемония передачи строителями нового Лиепайского тюремного комплекса заказчику — Министерству юстиции.