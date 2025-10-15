В латвийских тюрьмах пройдут дни... открытых дверей! Есть желающие?
Каждая седьмая должность в латвийских тюрьмах остается вакантной - всего не хватает более 300 работников. Чтобы привлечь новых сотрудников и развеять мифы о профессии, в ноябре в исправительных учреждениях впервые пройдут дни открытых дверей.
«За последние десятилетия в нашей системе многое изменилось. Стереотипы — это первое, с чем мы сталкиваемся, когда обращаемся к потенциальным кандидатам на работу надзирателями», — говорит глава Учебного центра Управления мест заключения Кристине Бейтеле. Стереотипы такие: работа в тюрьме опасная, низкооплачиваемая и без перспектив, сообщает LSM+.
Чтобы своими глазами увидеть, как проходит работа в тюрьме, какую карьеру можно построить и пообщаться с сотрудниками, в ноябре впервые в тюрьмах организуют дни открытых дверей. Первый из них пройдет в Валмиере.
По сравнению с прошлым годом количество доступных вакансий в тюрьмах в этом году увеличилось на 8%. Больше всего нужны надзиратели и охранники, но не хватает и например, социальных работников, психологов, юристов и других специалистов. «Каждый, действительно каждый, может найти у нас своё место. Главное условие — быть гражданином Латвии старше 18 лет и иметь среднее образование. Потом нужно пройти медкомиссию и физические нормативы — и можно поступать на службу», — отметил начальник Управления мест заключения Дмитрий Калинин.
В этом году также открылись новые помещения Учебного центра Управления мест заключения, где проходят обучение будущие сотрудники тюрем и повышают квалификацию действующие.