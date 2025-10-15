В латвийских тюрьмах пройдут дни... открытых дверей! Есть желающие?

По сравнению с прошлым годом количество доступных вакансий в тюрьмах в этом году увеличилось на 8%. Больше всего нужны надзиратели и охранники, но не хватает и например, социальных работников, психологов, юристов и других специалистов. «Каждый, действительно каждый, может найти у нас своё место. Главное условие — быть гражданином Латвии старше 18 лет и иметь среднее образование. Потом нужно пройти медкомиссию и физические нормативы — и можно поступать на службу», — отметил начальник Управления мест заключения Дмитрий Калинин.