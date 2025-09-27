Власти хотят превратить тюрьму в центр для беженцев - Даугавпилс против
Министерство юстиции планирует закрыть Гривскую тюрьму, а в ее здании может появиться Центр для беженцев — несмотря на протесты самоуправления Даугавпилса и отсутствие официальных переговоров.
Недавно стало известно о планах Министерства юстиции закрыть в ближайшие годы Гривский филиал Даугавгривской тюрьмы и перевести заключенных в новое здание Лиепайской тюрьмы. При этом у властей, как оказалось, есть далеко идущие планы на само здание Гривской тюрьмы сообщает Gorod.lv.
«На сегодняшний момент Министерство внутренних дел пытается инициировать дискуссию о возможности реализации проекта создания центра для беженцев, который они предлагали разместить в здании бывшего Межциемского ПТУ. Сейчас процесс находится на стадии обсуждения переквалификации территории тюрьмы для возможного размещения Центра беженцев с последующим трудоустройством в нем нынешних сотрудников тюрьмы», - сообщил мэр Даугавпилса Андрей Элксниньш.
Напомним, весной этого года Даугавпилсское самоуправление получило очередное предложение от Министерства внутренних дел о создании Центра для беженцев - на территории бывшего Межциемского ремесленного училища по ул. Цесу, 20. Тогда руководство города сказало категорическое «нет» этой идее.
Но, оказывается, правящие не хотят отступать от задуманного и решили реализовать этот проект в другом здании, находящемся во владении государства. При этом пока никакой дискуссии между самоуправлением и Минюстом не было. По словам А. Элксниньша, руководство города вновь планирует выступить против проекта. Председатель самоуправления не исключает, что данное здание будет передано на баланс самоуправления и использовано для развития Крепости.
Стоит напомнить, что в 2014 году самоуправление боролось за то, чтобы новая тюрьма была построена в Даугавпилсе. Для этого даже предлагались земельные участки. Однако правительство решило, что режимный объект не может находиться в Даугавпилсе из соображений национальной безопасности: тюрьма с высокоорганизованными, мотивированными преступными элементами не может располагаться рядом с приграничной зоной.