Детство без решеток: в новой женской тюрьме в Цесисе дети смогут днем посещать детский сад и возвращаться к мамам вечером

Она подчеркнула, что новое исправительное учреждение будет современным и созданным с учётом потребностей матерей с детьми: «Мы построим тюрьму, которая будет современной и ориентированной на детей — чтобы они не находились за тюремными стенами, могли днём посещать детский сад за пределами учреждения и возвращаться к мамам вечером. Чтобы их детство было хотя бы немного более нормальным, чем сейчас в Ильгюциемсе. Там старая инфраструктура, мало вложений, и по сути улучшить её невозможно — необходимо строить новую тюрьму».