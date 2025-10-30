Детство без решеток: в новой женской тюрьме в Цесисе дети смогут днем посещать детский сад и возвращаться к мамам вечером
Новую женскую тюрьму в Цесисе можно построить в течение трёх лет, и её стоимость составит около 7 миллионов евро, рассказала министр юстиции Инесе Либиня-Эгнере в интервью Латвийскому радио в передаче «Krustpunktā». Строительство планируется осуществить при поддержке норвежских грантов.
Инесе Либиня-Эгнере отметила, что из всех заключённых в Латвии около 5% — женщины, то есть примерно 200 человек. При правильно направленной ресоциализации женщины значительно реже возвращаются в места лишения свободы, подчеркнула она.
Министр также указала, что нынешняя женская тюрьма в Ильгюциемсе не подходит для детей младше четырёх лет, которые находятся там вместе со своими матерями, сообщает LSM.lv. «Как женщина я не могу принять тот факт, что мы торжественно открываем новую тюрьму для мужчин (в Лиепае), но считаем, что женщинам тюрьма не нужна», — сказала Либиня-Эгнере.
Она подчеркнула, что новое исправительное учреждение будет современным и созданным с учётом потребностей матерей с детьми: «Мы построим тюрьму, которая будет современной и ориентированной на детей — чтобы они не находились за тюремными стенами, могли днём посещать детский сад за пределами учреждения и возвращаться к мамам вечером. Чтобы их детство было хотя бы немного более нормальным, чем сейчас в Ильгюциемсе. Там старая инфраструктура, мало вложений, и по сути улучшить её невозможно — необходимо строить новую тюрьму».
Министр отметила, что новая женская тюрьма обойдётся примерно в 7 миллионов евро, что значительно меньше недавно сданной в эксплуатацию Лиепайской тюрьмы, рассчитанной только на мужчин. Новое учреждение планируется в Цесисе, рядом с воспитательным учреждением для несовершеннолетних. «Мы рассматриваем участки земли, которые уже находятся в распоряжении государства и соответствуют требованиям безопасности», — пояснила министр.
По её оценке, строительство можно завершить в течение трёх лет: «Лиепайскую тюрьму мы построили — от закладки капсулы до сдачи в эксплуатацию — за два года. Закупки и проектирование в идеальном случае проходят достаточно быстро, после чего начинается сам строительный процесс. Я вижу, что это примерно три года, возможно, чуть больше. Но я бы хотела, чтобы получилось быстрее».