Латвия готовит масштабные перемены в системе правосудия за 364 млн евро: в Лиепае строят “тюрьму будущего”

Также в подведомственных Минюсту учреждениях продолжатся меры оптимизации. С учетом достигнутого прогресса в сфере неплатежеспособности и быстрого сокращения числа администраторов неплатежеспособности в 2026 году планируется поэтапно реорганизовать Службу контроля за неплатежеспособностью, функции которой перейдут к Министерству юстиции и Судебной администрации.