Банк Латвии: повышение налогов станет неизбежным, если не будут сокращены бюджетные расходы
Руководитель Управления монетарной политики Банка Латвии Улдис Руткасте заявил, что если не удастся сократить потребности в бюджетных расходах, повышение налогов в будущем станет неизбежным.
Улдис Руткасте отметил, что за последние годы объем бюджетных расходов значительно вырос, и в ближайшие годы ограничить бюджетный дефицит станет ещё сложнее. Руткасте подчеркнул, что без сокращения потребностей в расходах рост налогов в будущем неизбежен — и это окажет негативное влияние на экономику.
«К сожалению, прежний опыт показывает, что в политическом процессе, если он не включает серьёзные структурные реформы, договориться о достаточном и устойчивом сокращении бюджетных расходов невозможно», — заявил Руткасте, добавив, что, по мнению Банка Латвии, уже сейчас необходимо начинать работу над планированием реформ, которые снизят потребность государства в бюджетных расходах в будущем.
Он пояснил, что такие реформы должны быть направлены на оптимизацию сети общественной инфраструктуры (образование, здравоохранение, транспорт и др.), передачу отдельных государственных функций частному сектору, а также укрепление контрольных механизмов и системный анализ эффективности расходов в разных государственных ведомствах.
В то же время Руткасте подчеркнул, что в нынешних условиях приоритетом является безопасность, и в этой сфере экономить нельзя — необходимо выделять требуемые средства на укрепление обороноспособности.
«Уверенность жителей в безопасном будущем — важный фактор, влияющий на экономику. В этом отношении бюджет делает серьёзные шаги вперёд», — отметил он.
Ранее сообщалось, что правительство 14 октября утвердило государственный бюджет на 2026 год, в котором совокупные доходы консолидированного бюджета запланированы в размере 16,064 миллиарда евро, а расходы — 17,945 миллиарда евро. По сравнению с бюджетом 2025 года, в 2026-м доходы бюджета вырастут больше, чем расходы: доходы увеличатся на 944,6 миллиона евро, а расходы — на 804,3 миллиона евро.