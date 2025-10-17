Эдгар Яунупс: "Премьер-министр Эвика Силиня с каждым днем отдаляется от планеты Земля"
Бывший депутат Сейма и Рижской думы, член правления партии Latvijas attīstībai и баскетбольный функционер Эдгар Яунупс с едкой иронией ответил премьер-министру Эвике Силине в социальной сети X, заявив, что она «отдаляется от Земли», потому что боится предпринимателей.
«Премьер-министр с каждым днем отдаляется от планеты Земля… но если серьезно, то очевидно, что без запугивания “русскими” партия Vienotība на следующих выборах будет пугать своих избирателей уже предпринимателями. Прекрасно. Круг замкнулся», — написал Эдгарс Яунупс.
Ранее, говоря о государственном бюджете на следующий год, Эвика Силиня в эфире Delfi TV заявила, что спор между предпринимателями и правительством касается не государственного долга, а трудовых ресурсов: «Мы боремся за одних и тех же людей. Они заинтересованы в том, чтобы мы увольняли больше работников, и это очень открытая борьба, в которую мы вступили вместе с Конфедерацией работодателей Латвии. Но нужно понимать, что у нас тоже работают квалифицированные, образованные люди. Я не могу за один день сказать — мы линейно уволим всех сотрудников. Нам нужно, чтобы учреждения перестраивались с умом».
На это «странное» заявление Эвики Силини отреагировали и пользователи соцсетей. «Когда этот бред, наконец, закончится!? Мы тонем в болоте и достигли второго дна!» — пишет A.J. Pauls добавляет: «Не уверен, что в государственном секторе так уж много хороших работников… не уверен…» А Арвилс Оситис замечает: «Говорит ради того, чтобы говорить — очень напоминает Кариньша».
Premjerministre ar katru dienu attālinās no planētas Zeme.. bet, ja nopietni, tad ir skaidrs, ka bez baidīšanas ar krieviem Vienotība nākamā gada vēlēšanās savu vēlētāju baidīs arī ar uzņēmējiem. Skaisti. Aplis ir noslēdzies https://t.co/XUMDCkhmAx— edgars jaunups 🇺🇦🇮🇱 (@jaunups) October 17, 2025