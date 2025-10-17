Эдгар Яунупс: "Премьер-министр Эвика Силиня с каждым днем отдаляется от планеты Земля"

Ранее, говоря о государственном бюджете на следующий год, Эвика Силиня в эфире Delfi TV заявила, что спор между предпринимателями и правительством касается не государственного долга, а трудовых ресурсов: «Мы боремся за одних и тех же людей. Они заинтересованы в том, чтобы мы увольняли больше работников, и это очень открытая борьба, в которую мы вступили вместе с Конфедерацией работодателей Латвии. Но нужно понимать, что у нас тоже работают квалифицированные, образованные люди. Я не могу за один день сказать — мы линейно уволим всех сотрудников. Нам нужно, чтобы учреждения перестраивались с умом».