Эдгар Яунупс: "Премьер-министр Эвика Силиня с каждым днем отдаляется от планеты Земля"
фото: LETA
Эдгар Яунунпс с едкой иронией ответил премьер-министру Эвике Силине.
Elmārs Barkāns

Jauns.lv

Бывший депутат Сейма и Рижской думы, член правления партии Latvijas attīstībai и баскетбольный функционер Эдгар Яунупс с едкой иронией ответил премьер-министру Эвике Силине в социальной сети X, заявив, что она «отдаляется от Земли», потому что боится предпринимателей.

«Премьер-министр с каждым днем отдаляется от планеты Земля… но если серьезно, то очевидно, что без запугивания “русскими” партия Vienotība на следующих выборах будет пугать своих избирателей уже предпринимателями. Прекрасно. Круг замкнулся», — написал Эдгарс Яунупс.

Ранее, говоря о государственном бюджете на следующий год, Эвика Силиня в эфире Delfi TV заявила, что спор между предпринимателями и правительством касается не государственного долга, а трудовых ресурсов: «Мы боремся за одних и тех же людей. Они заинтересованы в том, чтобы мы увольняли больше работников, и это очень открытая борьба, в которую мы вступили вместе с Конфедерацией работодателей Латвии. Но нужно понимать, что у нас тоже работают квалифицированные, образованные люди. Я не могу за один день сказать — мы линейно уволим всех сотрудников. Нам нужно, чтобы учреждения перестраивались с умом».

На это «странное» заявление Эвики Силини отреагировали и пользователи соцсетей. «Когда этот бред, наконец, закончится!? Мы тонем в болоте и достигли второго дна!» — пишет A.J. Pauls добавляет: «Не уверен, что в государственном секторе так уж много хороших работников… не уверен…» А Арвилс Оситис замечает: «Говорит ради того, чтобы говорить — очень напоминает Кариньша».

