Налоговые эксперименты, растущие расходы и долговое давление: экономисты разбирают бюджет-2026

"Бюджетный дефицит оправдан в ситуации, когда необходимо резко увеличить расходы на оборону, при этом экономика по-прежнему ощущает эффект войны и связанных с ней санкций. Если бы не они, экономика Латвии не провела бы предыдущие два года в состоянии почти "идеальной" стагнации, что сказалось на доходах бюджета", - заявил Страутиньш, подчеркнув, что важны не только объем, но и структура расходов.