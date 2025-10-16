Чакша: приоритет бюджета следующего года - финансовая стабильность, а не новые расходы

По словам Чакши, единственная возможность поддержать какие-либо предложения — это найти источник для перераспределения средств, то есть определить, какую статью расходов можно сократить. «По сути, если говорить об экономии, то мы хотели бы, чтобы долг сокращался, а не чтобы средства просто перераспределялись, поэтому сейчас это очень сложно», — признала политик, подчеркнув, что денег на все нужды не хватает, и «это, возможно, главное, о чем нужно говорить чаще».