Чакша: приоритет бюджета следующего года - финансовая стабильность, а не новые расходы
В проекте государственного бюджета на следующий год самым важным пунктом является финансовая стабильность, заявила в интервью программе Латвийского телевидения «Rīta panorāma» председатель комиссии Сейма по бюджету и финансам (налогам) Анда Чакша.
Анда Чакша пообещала, что при рассмотрении проекта бюджета комиссия Сейма тщательно «пройдется по всем предложениям», однако общий дефицит бюджета увеличен не будет.
По словам Чакши, единственная возможность поддержать какие-либо предложения — это найти источник для перераспределения средств, то есть определить, какую статью расходов можно сократить. «По сути, если говорить об экономии, то мы хотели бы, чтобы долг сокращался, а не чтобы средства просто перераспределялись, поэтому сейчас это очень сложно», — признала политик, подчеркнув, что денег на все нужды не хватает, и «это, возможно, главное, о чем нужно говорить чаще».
Анда Чакша считает, что госбюджет на 2026 год Сейму всё же удастся принять, хотя это будет непросто. Депутат подчеркнула, что коалиционным партнёрам следует меньше спорить и сосредоточиться на действительно важных вопросах, включая стимулирование экономического роста.
По её словам, «коалиции сейчас нужна программа MOT, которая говорит, что ругаться — нехорошо, ведь если один показывает язык, а другой делает то же самое в ответ — это ни к чему не ведёт».
Как сообщается, Сейм в четверг на внеочередном заседании начал рассмотрение проекта государственного бюджета на следующий год и среднесрочного бюджета, а также сопровождающего их пакета законопроектов.
Председатель Сейма Дайга Миериня (СЗК) в среду получила от министра финансов Арвила Ашераденса проект государственного бюджета на 2026 год. В традиционном мероприятии по передаче «бюджетного портфеля» также участвовала председатель парламентской Комиссии по бюджету и финансам (налогам) Анда Чакша.
Как отметил Ашераденс, этот документ является «бюджетом более безопасного будущего». По его словам, проделана значительная работа для того, чтобы найти финансирование для обеспечения безопасности и решения других важных вопросов.
«Переговоры были сложными, но я не вижу причин, по которым бюджет на следующий год не должен быть принят», — заявил министр.
Миериня, со своей стороны, сказала, что парламентарии тщательно оценят, можно ли в бюджете сократить какие-либо расходы. По ее словам, «депутатские квоты» не предусмотрены и нигде не скрыты. При этом она допустила, что депутаты могут выдвинуть свои предложения, что, вероятно, вызовет «долгие и жаркие дебаты».
Как и в предыдущие годы, депутаты Сейма в этом году не будут рассматривать бюджет ночью. Миериня сообщила, что работа над ним будет проходить на заседаниях Сейма с 9:00 до 21:00, чтобы на следующий день депутаты могли продолжить обсуждение отдохнувшими и «со свежим взглядом». При необходимости заседания могут пройти и в субботу.
Чакша, в свою очередь, пообещала журналистам тщательно проверить расходы каждого министерства. Она пояснила, что с начала следующей недели на заседания Комиссии по бюджету и финансам (налогам) будут приглашаться представители министерств для рассмотрения расходов на следующий год и, возможно, поиска новых способов их сокращения.
Традиция переносить бюджетный портфель из Министерства финансов в Сейм была введена в 1997 году. С тех пор с портфелем было доставлено уже 27 проектов государственного бюджета, а в этом году он будет принесен 28-й раз. Традицию начал бывший министр финансов Роберт Зиле (Нацобъединение), который одолжил свой личный рабочий портфель для доставки бюджета на 1998 год.
Ранее сообщалось, что правительство 14 октября утвердило государственный бюджет на 2026 год, в котором доходы консолидированного государственного бюджета запланированы в размере 16,064 млрд евро, а расходы — 17,945 млрд евро.
По сравнению с бюджетом 2025 года, в 2026 году рост доходов превысит рост расходов. Доходы государственного бюджета увеличатся на 944,6 млн евро, а расходы — на 804,3 млн евро.
Доходы основного бюджета составят 10,9 млрд евро, расходы — 13,2 млрд евро. В специальном бюджете запланированы доходы в размере 5,5 млрд евро и расходы — 5,1 млрд евро.
Валовой внутренний продукт (ВВП) Латвии в следующем году в фактических ценах прогнозируется на уровне 43,953 млрд евро, при этом дефицит бюджета составит 3,3% от ВВП, а государственный долг не превысит 55% от ВВП.
Общие государственные расходы в следующем году сократятся до 47% от ВВП по сравнению с 47,5% в этом году. При этом, несмотря на общее сокращение расходов, финансирование обороны увеличится.
В целом расходы на следующий год уменьшены на 171 млн евро. На приоритетные мероприятия выделено 693,5 млн евро, из которых 448,3 млн евро предназначены для нужд обороны и безопасности.
Министерство финансов отмечает, что государственный бюджет на 2026 год и среднесрочная бюджетная рамка на 2026–2028 годы подготовлены в соответствии с требованиями Европейского Союза и национальными правилами фискальной дисциплины.
В бюджете следующего года предусмотрены дополнительные инвестиции в государственную безопасность, поддержку семей с детьми и качественное образование. Также, по данным Минфина, запланированы инвестиции из фондов ЕС на сумму более одного миллиарда евро, а доходы самоуправлений вырастут на 151,4 млн евро.