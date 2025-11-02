"Никто не останется без наказания": бизнесмен - о громком деле с российскими спецслужбами
Служба государственной безопасности (VDD) Латвии передала в прокуратуру материалы для возбуждения уголовного дела против четырёх человек, действовавших по заданию российских спецслужб. По версии следствия, они планировали поджоги и другие вредительские действия против объектов критической инфраструктуры.
Предприниматель и исполнительный директор SIA Ecolead Каспар Фогелманис в эфире программы TV24 "Preses klubs" прокомментировал недавние события, когда VDD передала в прокуратуру материалы для начала уголовного преследования против четырёх лиц, подозреваемых в вредительских действиях против объектов критической инфраструктуры и других объектов на территории Латвии.
По данным следствия, эти лица действовали по заданию российских спецслужб и планировали поджоги и другие вредительские акции.
Фогелманис отметил, что эти случаи демонстрируют способность латвийских спецслужб своевременно реагировать и обеспечивать безопасность жителей: "Это показатель того, как работают наши службы безопасности. Это хороший сигнал по ту сторону границы — здесь нельзя делать всё, что вздумается. Мы находим, пресекаем, и люди могут чувствовать себя в безопасности. Никто не останется без наказания. Рано или поздно всё раскрывается — и это работа международного уровня, не просто внутреннее расследование".
Ранее сообщалось, что в ходе расследования VDD установила: подозреваемые занимались разведкой потенциальных объектов для вредительских действий, фиксируя их и прилегающие территории на фото и видео, которые затем передавались организаторам в России. Чтобы предотвратить возможные преступления, VDD провела широкий комплекс превентивных мероприятий.
Двум подозреваемым гражданам Латвии инкриминируется оказание помощи России в деятельности, направленной против безопасности страны, а также умышленное повреждение чужого имущества. Третьему подозреваемому предъявлено обвинение в подстрекательстве к вредительским действиям, в частности — в поиске исполнителей. Четвёртый подозреваемый обвиняется в содействии преступлению, так как с помощью принадлежащего ему автомобиля доставил исполнителей к месту запланированных действий и помог покинуть место преступления.
Трое подозреваемых в настоящее время находятся под стражей, а четвёртый уже отбывает наказание по другому делу.
Служба безопасности напоминает, что ни одно лицо не может считаться виновным, пока его вина не доказана в установленном законом порядке.
По данным VDD, все четверо ранее уже были осуждены за другие преступления, однако до сих пор не находились в поле зрения спецслужбы. Следствие установило, что их участие в организации вредительских действий было мотивировано в первую очередь финансовыми причинами.