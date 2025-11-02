Один из продуктов в Латвии внезапно стали покупать вдвое чаще - и магазины знают почему
За последние годы торговцы заметили стремительный рост спроса на греческий йогурт — и это касается не только Латвии, но и Эстонии. В некоторых магазинах продажи этого продукта выросли почти вдвое. Ритейлеры объясняют: люди стали сознательнее относиться к питанию и всё чаще выбирают продукты с высоким содержанием белка.
Продажи греческого йогурта выросли вдвое
Как рассказала директор департамента категорий Rimi Latvia Инесе Петерсоне, именно греческий йогурт стал главным драйвером роста: «В этом году продажи греческого йогурта выросли примерно на 50% по сравнению с прошлым годом. В 2024 году прирост был около 28%, а в 2023-м — всего 4%».
По её словам, спрос на обычные йогурты тоже растёт, но в два раза медленнее. Большинство греческих йогуртов, представленных в латвийских магазинах, произведены в Латвии — лидирует продукция завода в Тукумсе, сообщает LSM.lv.
Похожие тенденции наблюдают и в сети Maxima Latvija, подтверждает руководитель отдела коммуникации Лиене Дупате-Угуле:
«Покупатели всё чаще выбирают продукты с высоким содержанием белка. В этом году особенно выросло предложение и спрос на греческие и skyr йогурты, которые считаются более полезными».
Отмечается также, что люди всё чаще покупают йогурт в больших упаковках — для всей семьи.
Греческий йогурт вытесняет сметану
По словам Петерсоне, многие потребители начали заменять сметану греческим йогуртом: «Если смотреть на категории сметаны и творога, то творог также показывает заметный рост продаж, а сметана — нет. Это говорит о том, что часть покупателей перешла на греческий йогурт как на более полезный продукт».
Основными причинами роста спроса стали стремление к здоровому питанию и интерес к продуктам с повышенным содержанием белка.
Производители инвестируют в технологии
Как отметил председатель Центрального союза молочников Латвии Янис Шолкс, именно в последние годы производители молочной продукции активно инвестировали в технологии, позволившие выпускать йогурты нового поколения:
«В 2022–2023 годах несколько предприятий почти одновременно вложили средства в новые линии, благодаря чему на рынке появились современные продукты, укрепившие свои позиции. Рост продолжается и сегодня».
По словам Шолкса, традиционные йогурты постепенно теряют позиции, тогда как греческие и skyr уверенно занимают как внутренний, так и экспортный рынок. Повышенный интерес к ним наблюдается по всему миру — и то же самое касается популярных творожных сырков.