Один из продуктов в Латвии внезапно стали покупать вдвое чаще - и магазины знают почему

По словам Петерсоне, многие потребители начали заменять сметану греческим йогуртом: «Если смотреть на категории сметаны и творога, то творог также показывает заметный рост продаж, а сметана — нет. Это говорит о том, что часть покупателей перешла на греческий йогурт как на более полезный продукт».