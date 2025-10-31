Валкский край: разговоры о бюджете и потенциале развития региона, экспорт игровых блоков в более чем 50 стран и производство сидра
В пятницу, 31 октября, с рабочим визитом в Валкском крае побывал председатель комиссии Сейма по делам государственной администрации и самоуправлений Олег Буров. Во время визита он встретился с руководством края и посетил местные предприятия, чтобы ознакомиться с потенциалом развития региона и узнать, какие товары экспортируются в разные страны мира.
Встреча началась в думе Валкского края, где с председателем самоуправления Вентсом Армандом Крауклисом и исполнительным директором Валдисом Шайцанем обсудили сложную финансовую ситуацию края, её причины и возможные решения. Было подчеркнуто, что для устойчивого развития необходима более тесная связь между государственной властью и регионами — чтобы сбалансировать не только бюджеты, но и функции.
«Ситуация в Валке особенная — и государство, и самоуправление это осознают уже много лет. Доходы бюджета Валкской думы существенно снижаются из-за приграничной миграции в эстонский город Валга. Многие жители живут в Валке, но декларированы в Валге, где выше доходы, ниже налоги и шире социальная поддержка. В итоге самоуправление теряет значительные налоговые поступления — проблема, которая не столь выражена в других приграничных регионах Латвии. Это не только местная, но и государственная ответственность. Поэтому я считаю, что уже в бюджете 2026 года необходимо предусмотреть конкретную поддержку Валкскому краю», — заявил Буров.
В Эрдгемской волости политик посетил одно из крупнейших и наиболее известных за рубежом предприятий региона — SIA Pepi Rer, которое уже более 25 лет специализируется на производстве изделий из полиэтиленовой пены, включая пузырчатую плёнку и подложки под плавающие полы. Особую известность компания получила благодаря своему бренду детских игровых конструкций IGLU Soft Play.
Мягкие игровые блоки этого бренда помогают детям развивать координацию, равновесие и творческие способности. Продукция экспортируется в более чем 50 стран, а общий объём продаж уже превысил 250 000 единиц. Всё производится на местной фабрике, при этом большое внимание уделяется качеству, безопасности и устойчивому производству — отходы перерабатываются повторно.
Pepi Rer также является значимым работодателем в регионе, предоставляя около 200 рабочих мест и способствуя развитию местного сообщества. История успеха предприятия показывает, что и в небольших латвийских городах можно создавать продукцию высокого уровня, востребованную во всём мире.
Затем делегация посетила хозяйство Klētnieki, где работает SIA Mūrbūdu sidra darītava — креативная сидродельня, основанная Кришьянисом Путниньшем. Он сочетает традиционные и современные методы производства, экспериментирует с брожением в дубовых бочках из-под бурбона и различными штаммами дрожжей и специями.
Сидры Mūrbūdu, изготовленные из местных яблок, груш и ягод, уникальны каждый по-своему и уже получили международное признание — награды на конкурсах International Cider Challenge и CiderWorld Awards во Франкфурте.
В завершение визита представители комиссии осмотрели территорию Межапарка в Валке, открытую эстраду и совместный латвийско-эстонский проект — зону отдыха в Путраскалнасе. Руководство края представило результаты благоустройства, подчеркнув успешное приграничное сотрудничество Валки и Валги как пример регионального развития. «Эта региональная поездка ещё раз показала, что в латвийских краях не исчезла предприимчивость и творческий подход. От мягких игровых блоков, покоривших мир, до сидра с международными наградами — жители Валки доказывают, что у нас можно создавать продукцию с высокой добавленной стоимостью. А государственные и муниципальные структуры должны делать всё, чтобы поддерживать такую устойчивую и долгосрочную динамику развития», — резюмировал Буров.