Халатность, обернувшаяся смертью: как на самом деле в Плявниеках погибли два 12-летних мальчика

Обвиняемый оставил в квартире в точно не установленном в ходе следствия месте ключи от сейфа, в связи с чем не обеспечил, чтобы другие лица не могли получить доступ к сейфу. Таким образом, ключи от сейфа стали доступны малолетним лицам - сыну обвиняемого и его однокласснику - которые получили доступ к хранящимся в нем боеприпасам и огнестрельному оружию, отмечает прокуратура.