Халатность, обернувшаяся смертью: как на самом деле в Плявниеках погибли два 12-летних мальчика
Трагедия, произошедшая в феврале в рижском районе Плявниеки, всколыхнула всю страну: двое 12-летних мальчиков погибли из-за небрежного хранения оружия. Как выяснилось, дети остались дома одни, а в их руках оказалось легально зарегистрированное оружие отца одного из мальчиков — сотрудника Управления по делам гражданства и миграции. Следствие установило: трагедии можно было избежать, если бы были соблюдены элементарные правила безопасности.
В произошедшей в феврале этого года в Плявниеках трагедии, когда в результате халатного хранения оружия погибли двое мальчиков, было задействовано личное оружие взрослого и мальчики в момент происшествия были одни, сообщил в интервью в передаче Латвийского телевидения "Утренняя панорама" начальник Бюро внутренней безопасности (БВБ) Игорь Яунродзиньш.
Яунродзиньш уточнил, что это было легальное личное оружие взрослого, которое хранилось небрежно.
"Важно, что во время следствия была исключена вероятность того, что в квартире находилось еще какое-то лицо. Дети там были вдвоем", - пояснил он.
"Поэтому в результате действий одного ребенка погиб второй ребенок, и тогда первый сделал то, что сделал", - так прокомментировал ситуацию Яунродзиньш. Начальник БВБ подчеркнул, что настало время пересмотреть привычки хранения оружия и устранить недостатки, если таковые имеются.
Как сообщалось, 7 февраля 2025 года в квартире одного из многоквартирных домов в Плявниеки были найдены тела мальчиков 2012 года рождения с огнестрельными ранениями. Как стало известно агентству LETA, один мальчик случайно застрелил другого из оружия отца, работника Управления по делам гражданства и миграции, а затем выстрелил себе в голову.
В прокуратуре рассказали, что обвинение предъявлено по двум статьям уголовного закона, а именно о хранении огнестрельного оружия, существенных составных частей огнестрельного оружия, боеприпасов к огнестрельному оружию с нарушением нормативных актов, если это повлекло тяжкие последствия, и о хранении боеприпасов к огнестрельному оружию без соответствующего разрешения.
Как отметили в прокуратуре, у лица отца погибшего ребенка было необходимое разрешение как на хранение оружия, так и боеприпасов, однако были обнаружены и два патрона, предназначенных для другого оружия, на хранение которых не было разрешения.
Обвиняемый, зная, что выданное ему разрешение на хранение огнестрельного оружия устанавливает и налагает на него обязанность соблюдать установленные государством требования безопасности при хранении огнестрельного оружия, существенных составных частей огнестрельного оружия и боеприпасов к огнестрельному оружию, нарушил норму закона об обращении оружия и норму правил Кабинета министров об обороте оружия и боеприпасов, считает прокуратура.
Обвиняемый оставил в квартире в точно не установленном в ходе следствия месте ключи от сейфа, в связи с чем не обеспечил, чтобы другие лица не могли получить доступ к сейфу. Таким образом, ключи от сейфа стали доступны малолетним лицам - сыну обвиняемого и его однокласснику - которые получили доступ к хранящимся в нем боеприпасам и огнестрельному оружию, отмечает прокуратура.