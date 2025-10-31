Одеколон или самогон - решение правительства не оставляет латвийцам большого выбора
Три месяца после введения ограничений на продажу алкоголя в Латвии показали снижение продаж, особенно пива. В отрасли опасаются, что предстоящее повышение акциза может спровоцировать рост теневого рынка, а также домашнего производства, рассказал исполнительный директор Латвийской ассоциации алкогольной отрасли Давис Витолс.
«У нас есть данные только по августу — там зафиксировано падение продаж алкогольных напитков по всем категориям. Общий показатель (не считая пива) — минус 8 процентов, пиво — минус 14 процентов», — говорит Витолс. Падение продаж алкоголя связано и с тем, что стало меньше спонтанных покупок, считает представитель отрасли. Правда, люди начинают приспосабливаться к этой ситуации:
«Те, кто раньше привыкли спонтанно покупать бутылочку пива или вина, теперь предпочитают делать запасы, закупать алкоголь впрок», — говорит Витолс.
Недавно журналист Юрис Пайдерс поделился в соцсетях своим наблюдением о последствиях закрытия большого алкомаркета в Валке: раньше туда ездили за алкоголем эстонцы, а теперь, наоборот, жители Латвии ездят с той же целью в Эстонию, сообщает LSM+. Витолс так комментирует эту ситуацию: «Ну, все-таки у нас алкоголь остается чуть-чуть дешевле, чем в Эстонии. Но в Эстонии магазины работают дольше, и люди из приграничного региона этим пользуются. Так же было, когда в Литве сделали ограничение на продажу алкоголя по выходным, и литовцы из приграничных городов начали ездить за спиртными напитками к нам. Это типичная картина для приграничных регионов».
А вот что настораживает индустрию, так это намеченное на 1 марта очередное повышение акцизного налога. По мнению Витолса, последствия этого решения непременно будут. «Начиная с 2020-го года у нас сильно сократился черный рынок алкоголя.
Теперь же опять есть риски того, что люди начнут готовить алкогольные напитки в домашних условиях или пить одеколон.
Я слышал, что в некоторых местах торговля одеколоном уже выросла в разы».