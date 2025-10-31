Одеколон или самогон - решение правительства не оставляет латвийцам большого выбора

Недавно журналист Юрис Пайдерс поделился в соцсетях своим наблюдением о последствиях закрытия большого алкомаркета в Валке: раньше туда ездили за алкоголем эстонцы, а теперь, наоборот, жители Латвии ездят с той же целью в Эстонию, сообщает LSM+. Витолс так комментирует эту ситуацию: «Ну, все-таки у нас алкоголь остается чуть-чуть дешевле, чем в Эстонии. Но в Эстонии магазины работают дольше, и люди из приграничного региона этим пользуются. Так же было, когда в Литве сделали ограничение на продажу алкоголя по выходным, и литовцы из приграничных городов начали ездить за спиртными напитками к нам. Это типичная картина для приграничных регионов».