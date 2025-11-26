Средневековые стены Раунского замка обретут вторую жизнь
Самоуправление Смилтенского края подписало договор с Центральным агентством финансов и договоров о реализации проекта "Сохранение наследия средневекового Раунского замка и улучшение инфраструктуры для развития культурного пространства".
Цель проекта - сохранить и развить памятник культуры государственного значения - средневековий Раунский замок, способствуя доступности объекта и расширяя инновационное использование объекта как устойчивого ресурса для улучшения качества жизни людей и укрепления местного сообщества жителей. В рамках проекта планируется провести работы по консервации стен замка Рауна и мероприятия по улучшению инфраструктуры прилегающей территории.
В рамках проекта будут выполнены следующие работы:
- Консервация юго-восточной внешней стены развалин Раунского замка, строительный и авторский надзор за консервацией;
- Проектирование прогулочной тропы "Замковая тропа" (PilsTaka) и создание прогулочной тропы, включая авторский и строительный надзор;
- Создание тактильной модели замка.
Общая предварительная стоимость проекта составляет 271 875 евро, из которых 231 093,75 евро – финансирование Европейского фонда регионального развития (ЕФРР) и 40 781,25 евро – софинансирование самоуправления Смилтенского края. Планируется завершить проект к 31 декабря 2027 года.
История крепости
Раунский средневековый замок представляет собой одни из крупнейших и наиболее сохранившихся развалин замка в Латвии. Замок в XIII-XVI веках был резиденцией рижских архиепископов в Рауне. Каменную крепость начали строить во время правления архиепископа Альберта II в середине XIII века вблизи древнего городища.
В Ливонской войне, начавшейся в 1558 году, замок существенно не пострадал, поскольку благодаря распространившимся слухам о жестокости российского царя Ивана Грозного его войска заняли замок без боя. Сильнее всего Раунский каменный замок пострадал во время польско-литовского конфликта со Шведским королевством, происходившего в начале и середине XVII века. После завершения конфликта шведское управление не стало восстанавливать замок, и он утратил свое значение в качестве крепости. В 1683 году был издан приказ ликвидировать его укрепления – участки укреплений предзамка и возведенные между ними оборонительные башни были взорваны.