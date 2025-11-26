Средневековые стены Раунского замка обретут вторую жизнь

В Ливонской войне, начавшейся в 1558 году, замок существенно не пострадал, поскольку благодаря распространившимся слухам о жестокости российского царя Ивана Грозного его войска заняли замок без боя. Сильнее всего Раунский каменный замок пострадал во время польско-литовского конфликта со Шведским королевством, происходившего в начале и середине XVII века. После завершения конфликта шведское управление не стало восстанавливать замок, и он утратил свое значение в качестве крепости. В 1683 году был издан приказ ликвидировать его укрепления – участки укреплений предзамка и возведенные между ними оборонительные башни были взорваны.