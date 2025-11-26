Родились в эти 4 месяца? Ваша жизнь перевернется после 40

Ноябрьские — это глубокие Скорпионы и философские Стрельцы, движимые интуицией и страстью к познанию. В молодости их тянет к тайнам, к сложным отношениям, к ситуацям, где легко потерять себя.

Но с возрастом они понимают: не каждую загадку нужно разгадывать. Они начинают выбирать людей, которые отражают их внутренний мир, и окружения, где можно расти. Так они прекращают тратить свое трансформационное богатство на те обстоятельства, где эволюция невозможна.