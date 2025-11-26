Каждый говорит, что хочет? Генеральный прокурор объяснил, почему это опасно для страны

Он отметил, что такая агрессия стала частью обыденности, однако это недопустимо. Эту тенденцию необходимо ограничивать и пресекать, поскольку в стране культивируется чувство беспомощности и создаётся впечатление, будто каждому можно говорить всё, что угодно, и никто за это не несёт ответственности. По его мнению, вместе со структурами безопасности необходимо разбираться с так называемыми «миротворцами», которые часто прикрываются словом «свобода». На самом деле они распространяют агрессию, самоуправство и провоцируют беспорядки в обществе.