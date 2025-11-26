Каждый говорит, что хочет? Генеральный прокурор объяснил, почему это опасно для страны
Генеральный прокурор Арминс Мейстерс призывает к немедленным действиям в борьбе с агрессией и языком ненависти в обществе, а также в делах, касающихся государственной безопасности.
Вопросы государственной безопасности и предотвращение агрессии в обществе требуют незамедлительных действий, сообщил в эфире передачи TV24 «Dienas personība» генеральный прокурор Арминс Мейстерс. Он пояснил, что безопасность можно измерять на разных уровнях:
«Если начать с общественной безопасности, то мы ежедневно сталкиваемся и можем наблюдать проявления языка ненависти и агрессии — как в социальных сетях, так и в повседневной жизни на улице».
Он отметил, что такая агрессия стала частью обыденности, однако это недопустимо. Эту тенденцию необходимо ограничивать и пресекать, поскольку в стране культивируется чувство беспомощности и создаётся впечатление, будто каждому можно говорить всё, что угодно, и никто за это не несёт ответственности. По его мнению, вместе со структурами безопасности необходимо разбираться с так называемыми «миротворцами», которые часто прикрываются словом «свобода». На самом деле они распространяют агрессию, самоуправство и провоцируют беспорядки в обществе.
«Это первый уровень — преступления на почве ненависти, связанные с насилием и агрессией», — подчеркнул Мейстерс.
Второй уровень, по его словам, — это государственная безопасность и всё, что связано с войной в соседних странах, например нарушения санкций, поддержка России и шпионаж.
Ко всему, что может привести к угрозе государству — в широком или узком понимании — необходимо применять жёсткую реакцию в рамках закона со стороны органов государственной безопасности, прокуратуры и суда, чтобы такие преступления выявлялись и расследовались. «В подобных делах мы не можем ждать годами, потому что антигосударственные действия необходимо пресекать в корне», — добавил Мейстерс.
Ранее Otkrito.lv сообщал, что Сейм утвердил на пост генерального прокурора старшего прокурора Прокуратуры Рижского судебного округа Арминса Мейстерса.